임미애 의원 "국립경국대 의대 신설 환영…개교까지 지원 챙길 것"

AI 핵심 요약beta
- 임미애 의원이 4일 국립경국대 의대 신설 결정을 환영했다.
- 교육부는 정원 40명 규모 의대를 2030년 개교한다고 발표했다.
- 임 의원은 개교까지 국회 차원의 지원을 이어가겠다고 밝혔다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
임 의원 "지방·의료소멸 되돌릴 첫 걸음....경북도민 간절한 바람 이룬 이재명 정부에 감사"
[경북종합=뉴스핌] 남효선 기자 = 정부가 4일 '국립경국대 의과대학 신설'을 확정 발표하자 임미애 국회의원(더불어민주당, 비례)이 "개교까지 국회 차원의 지원을 챙길 것"이라며 크게 환영했다.
임미애 의원은 이날 오전 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "지방소멸은 의료소멸에서 시작된다"며 "오늘 경북은 그 흐름을 되돌릴 첫걸음을 내디딘다"고 말했다.
그러면서 임 의원은 "정부의 국립경국대 의과대학 신설 결정을 환영한다"며 "2030년 개교까지 국회 차원의 지원을 이어가겠다"고 밝혔다.
교육부는 이날 국립경국대에 정원 40명 규모의 의과대학을 신설하고 2030년 개교를 목표로 추진한다고 발표했다. 정부는 '지역의대신설추진단'을 꾸려 개교까지 필요한 지원 체계를 마련할 계획이다.
임 의원은 "지역의료를 뒷받침할 의료인들이 지역 안에서 배우고 수련하며 성장할 수 있는 길이 열렸다"고 평가했다.
임 의원은 경북의 인구 1000명당 의사 수가 1.4명으로 전국에서 가장 적고, 상급종합병원이 한 곳도 없다고 지적했다. 임 의원은 "사는 곳이 어디든 치료받을 기회가 달라져서는 안 된다"며 "의대 신설은 그 당연한 권리를 경북에서도 누리게 하는 출발점"이라고 강조했다.
앞서 임 의원은 지난해 국회 예산결산특별위원회에서 국립의대 신설을 촉구했다. 올해 3월에는 이재명 대통령과 교육부·보건복지부 장관을 만나 신설을 건의하고 5월에는 국립경국대를 방문해 지역 의료진과 준비 과제를 살피는 등 '국립경국대 의과대학 설립'을 위해 의정활동 역량을 집중해 왔다.
임미애 의원은 "경북의 간절한 바람에 응답해 결단해 준 이재명 정부에 깊이 감사드린다"며 "정부 추진단과 손잡고 국회에서 필요한 지원을 끝까지 챙기겠다"고 강조했다.
nulcheon@newspim.com