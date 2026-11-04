김정은 "누구도 못 건드릴 해군무력 갖춰야"

AI 핵심 요약beta
- 김정은은 2일 남포조선소를 방문해 신형 전투함정 건조를 촉구했다.
- 김정은은 해군력 강화를 위해 지상도크 추가 건설을 지시했다.
- 북한은 남포조선소에서 1만톤급 대형 함정을 건조 중인 것으로 추정된다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
"선박 설계·건조 부문에 인재 영입해야"
5000톤 구축함 능가 함선 건조 중인 듯
[서울=뉴스핌] 이영종 통일북한전문기자 = 북한 국무위원장 김정은이 2일 남포조선소를 방문해 신형 전투함정 건조를 비롯한 해군력 강화를 촉구했다.
4일 북한 관영 선전매체인 조선중앙통신에 따르면 김정은은 노동당 군수공업 담당 비서 조춘룡과 제2경제위원회 선박공업상 김광일 등을 대동하고 남포조선소를 '현지지도' 방식으로 둘러봤다.
김정은은 "각이한 위협이 산생되는 해양에서의 국가주권을 수호하는데서 수상 및 수중전력을 급속히 강화하는 것은 사활적이고도 중차대한 시대적 요구로 제기되고 있다"면서 "오늘날 해군의 전투력을 완전 갱신해야 할 필요성은 새로운 지정학적 정세가 조성되고 국가의 안전에 실제적인 엄중한 영향을 미치고 있는 지역 내 적수들의 핵 공갈과 위협을 반드시 힘으로 제압해야 할 사정에 기인된다"고 주장했다.
그는 이어 "그 누구도 건드릴 수 없는 강력한 해군무력을 건설하자면 반드시 선진적이며 고도 기술화된 선박 건조기지가 있어야 한다"며 "배무이(조선)의 전 과정을 통합 조종하는 지능형 통합 생산체계를 구축하는 것을 비롯해 조선업 발전의 최고 경지와 본보기적 경험을 창조해야 한다"고 강조했다.
특히 김정은은 남포조선소에 지상도크를 1개 더 추가 건설해 선박건조와 수리를 병행토록 하라면서 "선박설계 및 건조부문에 유망한 인재들을 더 많이 입직시키고 이 분야의 종사자 수를 늘이는데 응당한 주의를 돌려야 한다"고 말했다.
중앙통신은 김정은이 지난해에 건조한 구축함(5000톤급)과 대비할 수 없을 정도의 "거대하고 위압적인 자태에 커다란 만족을 표시했다"고 전했다.
통신은 그러나 건조 중인 해당 선박의 하단부를 중심으로 선체 일부만 공개했다.
북한은 앞서 5000톤급 구축함인 최현호와 강건호를 건조해 진수한 바 있으며, 김정은이 수직발사관(VLS)을 다량 탑재한 1만톤급 대형 함정까지 확보하라고 지시해왔다는 점에서 남포조선소에서 이를 건조 중인 것으로 추정된다.
yjlee@newspim.com