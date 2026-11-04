서산서 폐사한 삵 고병원성 AI 검출…충남도 긴급 방역

AI 핵심 요약beta
- 충남도가 4일 서산 폐사 삵에서 H5N1 AI를 확인했다
- 충남도는 반경 10㎞ 내 예찰과 주요 서식지 소독을 강화했다
- 서산시는 13일까지 통제와 예찰을 이어가며 접근을 제한했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
24시간 비상대응체계 가동·철새도래지 집중 소독
[서산=뉴스핌] 오영균 기자 = 충남 서산에서 폐사한 야생 삵에서 H5N1형 고병원성 조류인플루엔자(AI)가 검출돼 방역당국에 비상이 걸렸다. 충남도는 검출 지점을 중심으로 긴급 방역에 나서는 한편 도내 확산을 막기 위한 비상대응체계를 가동했다.
4일 충남도에 따르면 지난 2일 서산시 부석면 간월호 인근에서 발견된 삵 폐사체에서 H5N1형 고병원성 AI 바이러스가 확인됐다.
도는 검출 사실을 각 시군과 관계기관에 즉시 전파하고 추가 확산을 차단하기 위한 긴급 방역조치를 지시했다.
특히 바이러스가 확인된 지점 반경 10㎞ 이내를 중심으로 야생동물 예찰과 방역활동을 강화하고 도내 주요 철새도래지와 야생조류 서식지에 대한 집중 소독에 나섰다.
이와 함께 24시간 비상연락체계를 유지하며 추가 검출 등 상황 발생 시 신속하게 대응할 수 있도록 시군 및 관계기관과 협조체계를 강화하고 있다.
서산시도 현장 방역에 나섰다. 바이러스 검출 지점 인근 농경지 진입도로를 통제하고 현수막과 차단막을 설치해 주민과 차량의 접근을 제한하고 있다.
또 오는 13일까지 조류인플루엔자 대응 상황반을 운영하며 검출지역 주변에 대한 예찰과 현장 관리를 강화할 방침이다.
충남도 관계자는 "고병원성 조류인플루엔자가 추가로 확산하지 않도록 비상근무체계를 유지하고 현장 방역에 행정력을 집중하고 있다"며 "도민들도 철새도래지 방문을 자제하고 야생동물 폐사체를 발견하면 직접 접촉하지 말고 즉시 신고해 달라"고 당부했다.
gyun507@newspim.com