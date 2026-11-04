전남광주특별시 시장 보좌조직 '옥상옥' 도마 위

AI 핵심 요약beta
- 전남광주통합특별시의회가 4일 시장 보좌조직 행정사무감사를 실시했다
- 의회는 보좌기관 간 업무 중복과 책임 소재 불명확 문제를 지적했다
- 위원들은 의회 소통 강화와 역할·성과 기준 명확화를 주문했다
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[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시의 시장 보좌조직을 둘러싸고 업무 중복과 책임 소재 불명확 문제가 도마 위에 올랐다. 통합 이후 확대된 보좌기관이 기존 행정조직과 차별화된 역할을 수행하고 실질적인 정책 성과를 내야 한다는 지적이다.
전남광주통합특별시의회 의회운영위원회는 시장 비서실과 시정상황실, 전문임기제 수석·보좌관 등 보좌기관을 대상으로 행정사무감사를 실시하고 조직 운영 전반을 점검했다고 4일 밝혔다.
이날 감사에서는 주요 정책 추진 과정에서 의회와의 사전 협의가 부족하고 보좌조직 간 업무 경계와 책임이 불분명하다는 문제가 집중 제기됐다.
김진남·노진성 위원은 의회와의 소통체계 개선과 책임 소재 명확화를 요구했다. 박준엽·박상길 위원은 기존 행정조직과 보좌기관의 기능을 구분하고 지역 갈등 조정과 소통·협력이라는 본연의 역할에 충실할 것을 주문했다.
박정선 위원은 비서실의 고위직 인력 편중과 불명확한 업무분장 및 청사별 인력 배치의 적정성을 지적했다. 오미섭 위원은 정무보좌진의 성과지표 마련과 권역별 현장 소통 실적 관리, 국무회의 건의사항의 정책 반영 결과 공개를 촉구했다.
김미연 위원은 시장 지시사항의 이행 여부와 지연 사유를 철저히 관리할 것을 요구했다. 장성해 위원은 온라인 시민 소통창구 개선과 공공기관 통합 과정의 갈등 조정 및 이해관계자 의견 수렴 강화를 당부했다.
고경애 위원은 반도체 사업 관련 대규모 미군 시설 공사 동향을 사전에 파악하지 못한 점을 질타하고 중앙부처 정보 수집과 선제 대응을 주문했다. 김수권 위원은 국무회의 건의사항의 정책·예산 반영 여부를 체계적으로 관리해야 한다고 강조했다.
이현명 위원은 국립의대 입지 결정 이후 서남권 갈등 해소를 위한 소통과 대책 마련을 촉구했다. 임용민 위원은 공공기관 신설에 앞서 타당성과 기능 중복 여부를 검토하고 농수축산업 현장과의 소통을 강화해야 한다고 지적했다.
박진한 위원은 시·군·구 표기 순서와 청사 명칭 혼용 문제를 제기하며 통일된 행정용어 기준 마련을 요구했다.
신민호 위원장은 5·18 민주화운동과 여순사건 희생자·유공자 및 유가족 지원이 통합 이후에도 안정적으로 이어지도록 관련 조례를 조속히 제정하고 거주 지역에 따른 예우 차이를 없애야 한다고 강조했다.
신 위원장은 "비서실도, 시정상황실도, 수석도 시장 한 사람의 참모가 아니라 320만 시민을 위한 시정의 관문"이라며 "시민과 의회의 목소리가 시장에게 왜곡 없이 전달되고 주요 시정 현안이 의회와 투명하게 공유될 수 있도록 집행부와 의회 간 소통과 협력의 가교 역할을 충실히 해달라"고 당부했다.
ej7648@newspim.com