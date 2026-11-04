하이브랩, AI 기반 가짜 금 판별 플랫폼 1차 개발 완료

AI 핵심 요약beta
- 하이브랩은 4일 AI 기반 가짜 금 판별 플랫폼 1차 개발을 완료했다.
- 플랫폼은 XRF·와전류 데이터를 활용해 금 제품 진위를 판별한다.
- 하이브랩은 고도화를 거쳐 내년 초 상용화와 앱 서비스를 추진한다.
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복합 센서 데이터·AI 추론 결합해 진위 판별
[서울=뉴스핌] 설희 기자= 고객경험(CX) 기반 인공지능(AI) 기술기업 하이브랩은 서울시립대학교 신소재공학과 송오성 교수팀과 공동 개발 중인 AI 기반 가짜 금 판별 플랫폼의 1차 개발을 완료했다고 4일 밝혔다. 회사는 추가 고도화를 거쳐 내년 초 상용화를 추진할 계획이다.
해당 플랫폼은 고가의 분석 장비를 현장에 설치하기 어려운 귀금속 업계에서 금 제품의 진위를 판별할 수 있도록 개발됐다. 하이브랩은 AI 플랫폼 구축과 현장 인프라를 담당하고 서울시립대는 시료 제작과 정량 분석을 맡았다.
하이브랩은 현장에서 수집한 X선 형광분석(XRF) 데이터와 와전류 전도도 측정 데이터를 활용해 샘플·측정·품질 메타데이터 파이프라인과 가짜 금 판별 추론모델 등 초기 AI 프로토콜을 구현했다.
최근 업계 관계자를 대상으로 열린 '주얼리산업 인공지능 전환(AX) 상생 세미나'에서는 솔루션의 개념검증(PoC) 버전을 시연했다.
회사는 향후 경량 멀티센서와 자체 AI 모델, 서비스형 소프트웨어(SaaS) 플랫폼을 결합하는 방식으로 솔루션을 고도화할 계획이다. 앱을 통해 판매자와 구매자가 금 제품의 진위 판별 결과를 확인할 수 있는 플랫폼을 구축한다는 구상이다.
또 2027년 3월 '주얼리산업 기반조성 및 진흥에 관한 법률' 시행을 앞두고 주얼리 산업의 데이터 기반 거래 환경 구축을 지원하는 AX 기술 공급자로 사업 영역을 확대할 방침이다.
서종혁 하이브랩 대표는 "이번 솔루션은 현장 인프라와 학계의 분석 노하우, 하이브랩의 AI 플랫폼 구축 역량이 더해진 산·학·연 협업의 결실"이라며 "엔터프라이즈 AI 기술을 전통 주얼리 산업에 이식해 진위 분쟁과 신뢰 저하 문제를 해소하는 AX 조력자가 되겠다"고 말했다.
winter1004@newspim.com