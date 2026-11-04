하나은행, '현대 조각 거장' 문신 작가 특별전 개최

AI 핵심 요약beta
- 하나은행은 4일 문신 작가 특별전 개최를 밝혔다
- 전시는 6일부터 12월 6일까지 하나아트뱅크에서 진행된다
- 회화·조각 100여 점과 아카이브 50여 점을 선보인다
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[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = 하나은행은 한국 현대 조각의 거장 문신 작가의 특별전을 개최한다고 4일 밝혔다.
특별전은 오는 6일부터 12월 6일까지 서울 강남구 삼성동 하나은행 Club1 PB센터 지하 1층 하나아트뱅크 갤러리에서 'MOON SHIN 하나가 되다'를 진행된다.
이번 전시는 문신 작가(1922~1995)의 조형 세계를 조명하기 위해 마련됐다. 화가로 입문해 세계적인 조각가로 거듭난 작가의 삶을 살펴보는 자리다.
전시에는 회화, 드로잉, 채화 등 회화 작품과 나무, 브론즈, 스테인리스 등 재료를 활용한 조각 작품 100여 점이 선보인다. 사진, 친필 원고, 도록 등 아카이브 자료 50여 점도 함께 공개된다.
문신 작가는 1968년 나무 조각 '개미'로 주목받았고, 1970년 '태양의 인간'으로 프랑스 미술계에 이름을 알렸다. 1988년에는 올림픽공원에 높이 25미터의 대표작 '올림픽 1988'을 세웠다.
13일에는 문신아트센터 최성숙 대표를 초청해 아트 토크를 진행한다. 작가의 생애와 작품 세계를 조명하고 관람객과 소통하는 시간을 가질 예정이다.
romeok@newspim.com