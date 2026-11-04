경기도, 국회 입법박람회서 정책·세제·예산 주요 정책 홍보

AI 핵심 요약beta
- 경기도는 5일부터 이틀간 국회 입법박람회에 참가했다.
- 지방재정 분권을 위한 세제개편 필요성과 민생정책을 홍보했다.
- 정책·세제·예산 홍보관과 퀴즈·룰렛 체험행사를 운영했다.
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지방소비세율 인상 등 세제 개편 과제 및 민생정책 3개 분야 전시
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도는 오는 5일부터 6일까지 이틀간 국회에서 열리는 입법박람회에 참가해 지방재정 분권을 위한 세제개편의 필요성을 알리고 '경기편하G버스' 등 대표 민생정책 홍보에 나선다고 4일 밝혔다.
경기도 홍보관은 '미래가 있다, 경기가 잇다'를 주제로 정책, 세제, 예산 등 3개 분야로 구성해 운영된다.
정책 분야에서는 경기편하G버스와 경기안심부동산 등 도민 체감형 민생정책을 선보인다.
세제 분야에서는 지방소비세율을 현행 25.3%에서 40.3%로 단계적 인상하는 방안과 법인세의 5%를 광역지방세로 이양하는 방안 등 경기도가 추진 중인 지방세제 개편 과제를 적극 안내한다. 예산 분야에서는 보통교부세 산정기준 개선 및 미래대응기금에 대한 도의 공식 입장을 소개할 예정이다.
아울러 방문객이 직접 참여할 수 있는 정책 퀴즈와 룰렛 이벤트를 운영해 경기도 주요 정책을 쉽고 재미있게 체험할 수 있도록 준비했다.
이원구 경기도 홍보기획관은 "경기도의 민생 정책과 세제개편 과제를 퀴즈와 체험으로 접할 수 있도록 홍보관을 준비했다"며 "많은 분이 경기도 정책에 관심을 갖는 계기가 되길 바란다"고 전했다.
국회가 주최하는 '2026 국회 입법박람회'는 국민참여형 행사다. 이번에 경기도가 입법존에서 제안한 정책과 과제는 향후 입법 및 정책 검토자료로 활용될 예정이다.
1141world@newspim.com