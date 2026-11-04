'국제저작권기술 콘퍼런스' 개최, AI 저작권 기술의 미래 논의한다

AI 핵심 요약beta
- 문체부는 4일 국제 저작권기술 콘퍼런스를 개최했다
- 콘퍼런스에서 인공지능 저작권 기술 표준과 보호 방안을 논의했다
- 저작권 보호와 기술 발전에 기여한 학계·산업계 인사를 시상했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 문화체육관광부(장관 최휘영)는 한국저작권위원회(위원장 강석원), 한국저작권보호원(원장 윤성천)과 함께 11월 4일 JW 메리어트 동대문 스퀘어 서울 그랜드볼룸에서 '2026 국제 저작권기술 콘퍼런스(ICOTEC, International Copyright Technology Conference)'를 개최한다. 이번 행사는 온라인으로 동시에 생중계한다.
2011년에 시작해 올해 16회째를 맞이한 '국제저작권기술 콘퍼런스'는 국내외 최신 저작권 기술을 소개하고, 저작권 분야의 기술 현안을 전문가들과 공유·논의하며 협력하는 장이다. 이번 학술대회에서는 한양대학교 이상욱 교수가 '생성형 인공지능 시대 창작과 저작권 다시 보기'를 주제로 기조연설을 하고, 세계지식재산기구(WIPO, World Intellectual Property Organization) 개릿 레빈(Garrett Levin) 수석 지식재산 법률·정책관(Senior IP Law & Policy Officer)이 '생성형 인공지능(AI) 시대의 저작권 기반'을 주제로 발표한다.
◆인공지능 결과물 신뢰성 높이는 저작권 기술 표준과 적용 방안, 창작자 저작물 보호·저작권 갈등 기술적 해결 방안 논의
이어 첫 번째 '생성형 인공지능 투명성' 분과(세션)에서는 인공지능 등 신기술의 확산과 콘텐츠 이용 환경 변화에 따른 인공지능 결과물의 신뢰성을 높이기 위한 저작권 기술 표준과 산업 적용 방안을 살펴본다. 고려대학교 김성웅 교수가 '생성형 인공지능의 투명성을 위한 복제방지무늬(워터마킹) 기술'을, 한국전자기술연구원 김영민 책임연구원이 '멀티모달 생성형 인공지능 모델의 데이터넷 저작권 핵심 기술'을, 어도비(Adobe) 앤디 파슨스(Andy Parsons) 수석 이사가 '생성형 인공지능 시대의 디지털 콘텐츠 신뢰성 확보'를, 에스케이(SK)텔레콤 장학성 매니저가 '오픈소스소프트웨어 강연: 투명성 확보를 위한 인공지능 자재명세서(AI-BOM, Artificial Intelligence Bill of Materials)'를 주제로 발표한다.
두 번째 '학습 데이터의 권리 보호와 저작권 기술' 분과(세션)에서는 실제 AI 창작 콘텐츠 산업 현장을 중심으로 창작자의 저작물을 무단 학습으로부터 보호하고, 이미 발생한 저작권 갈등을 기술적으로 해결하기 위한 실질적인 방안을 알아본다. 뉴툰 이종필 대표가 '인공지능 창작물이 직면한 데이터셋 저작권 문제 제언: 어트리뷰션 및 라이선싱 체계 구축'을, 찰머스 공과대학교 한창헌 석사가 '인공지능 음악 생성 모델을 위한 학습 데이터 귀속'을 상명대학교 강상욱 교수가 '지울 것은 지우고 남길 것은 압축하는 저작권 분쟁 해결 기술'을 대구경북과학기술원(DGIST) 김영식 교수가 '인공지능 무단 학습 차단을 위한 디지털 콘텐츠 보호 기술: 적대적 노이즈 및 적응형 복제방지무늬(워터마킹) 적용 방안'을, 엘지(LG)전자 김소임 책임이 '오소리: 더 똑똑해진 오픈소스 데이터'를 주제로 발표한다.
◆학계‧산업계 저작권 보호 및 기술 발전 공로자 포상
아울러 이번 학술대회에서는 저작권 보호･기술 발전 등에 기여한 공로자를 시상한다. 공로자로는 (문체부 장관상) 한양대학교 정해준 교수를 비롯해 (국가지식재산위원회 위원장상) 엘지 인공지능 연구원, (세계지식재산기구상) 고려대학교 김상필 교수, (위원회 위원장상) 한국전자통신연구원 김정현 책임연구원, (보호원 원장상) 한국방송공사 강자원 사원, 오픈소스소프트웨어 분야에서는 (문체부 장관상) 소프트웨어정책연구소 권영환 책임연구원을 선정했다.
문체부 최영진 저작권정책관은 "인공지능 기술이 빠르게 변하는 디지털 혁신의 시대에 단순한 보호의 단계를 넘어, 인공지능 시대 학습데이터의 공정한 이용 환경을 조성함으로써 인공지능 창작 생태계의 새로운 질서를 세우기 위한 저작권 기술의 중요성이 점점 증대"되고 있다며 "문체부는 이번 학술대회를 통해 국내외 최신 저작권 기술 동향과 쟁점에 대한 다양한 의견을 청취하고 이를 효과적인 저작권 기술 정책을 수립하는 데 반영할 예정"이라고 밝혔다.
jyyang@newspim.com