SSG닷컴·W컨셉, 쓱데이 막판 할인…굴 50%·아우터 최대 76%

AI 핵심 요약beta
- SSG닷컴과 W컨셉은 4일 쓱데이 할인 행사를 진행한다고 밝혔다.
- SSG닷컴은 제철 먹거리와 겨울 의류를 최대 50% 할인 판매한다.
- W컨셉은 겨울 아우터와 방한 신발 등을 최대 76% 할인한다.
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유아동 리퍼·방한 슈즈 특가
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = SSG닷컴과 W컨셉은 오는 8일까지 진행하는 쓱데이에서 제철 먹거리와 겨울 아우터 등을 할인 판매한다고 4일 밝혔다.
SSG닷컴은 생굴을 50% 할인하고 와규 전 품목에 최대 40% 할인을 적용한다. 오는 5일부터는 이판란 대란 60구를 9980원에 판매한다.
택배 배송이 가능한 먹거리 가운데 청정원 카레여왕 3개 골라담기는 9900원, 비비고 사골곰탕 세트와 한돈 찜용 냉장 갈비 1200g은 각각 1만9900원에 선보인다.
겨울 의류로는 내셔널지오그래픽 아우터를 최대 35% 할인하고 롱기장 구스다운을 19만원대에 판매한다. 컬럼비아 유니 롱 패딩 점퍼는 8만원대에 준비했다.
토리든 세럼·앰플 세트는 55% 할인한 2만원대에 판매한다. 유모차·카시트 20여종을 최대 58% 할인하는 리퍼 특가전도 진행한다.
W컨셉은 24시간 브랜드데이를 통해 마뗑킴·르메메·룩캐스트 등의 겨울 아우터를 최대 76% 할인한다. 스부 패딩 슈즈와 아비스파 부츠 등 방한 신발도 특가에 판매한다.
W컨셉은 4일 어그 브랜드데이에서 최대 30% 할인 혜택을 제공한다. 오는 5일에는 W라이브에서 홈웨어·언더웨어 상품을 최대 43% 할인한다.
이와 함께 오니스트 딜리백 세트는 최대 35% 할인하고, 만토마 엑스트라 올리브오일 크리스마스 에디션은 26% 할인한 2만6000원대에 선보인다.
kji01@newspim.com