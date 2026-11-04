삼성전자서비스, KS-SQI 에어컨 AS 2년 연속 1위

AI 핵심 요약beta
- 삼성전자서비스는 4일 에어컨 AS 품질평가에서 2년 연속 1위를 차지했다.
- AI 원격진단과 사전점검으로 고객 서비스 품질과 만족도를 높였다.
- 올해 10월까지 원격상담 고객 60%가 출장 없이 문제를 해결했다.
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구독 수요 증가, '삼성 AI 구독' 블루패스 서비스
[서울=뉴스핌] 이승우 기자 = 인공지능(AI) 기술을 기반으로 선제적 서비스를 제공하는 삼성전자서비스가 에어컨 AS 서비스 품질 평가에서 1위를 차지했다.
삼성전자서비스는 한국표준협회가 주관하는 2026 한국서비스품질지수(KS-SQI) 에어컨 AS 부문에서 2년 연속 1위에 선정됐다고 4일 밝혔다.
삼성전자서비스는 2월 '한국에서 가장 존경받는 기업' 서비스센터 부문 1위, 6월 '국가서비스대상' 가전 AS 대상, 7월 국가고객만족도(NCSI)와 한국산업의 서비스품질지수(KSQI) 가전·휴대전화·컴퓨터 AS 부문 1위 등 주요 평가에서 상위권을 기록했다.
삼성전자서비스는 이번 조사에서 서비스 품질, 고객 신뢰도, 사회적 공헌 등에서 업계 최고 점수를 획득했다. 구독 서비스인 '삼성 AI 구독' 블루패스에 대한 고객 만족도도 1위 달성에 영향을 미쳤다.
삼성전자서비스는 AI 기술을 활용해 선제적 서비스를 강화하고 있다. 여름 에어컨 사용이 집중되기 전에 사전점검 캠페인을 실시했으며 엔지니어를 50% 이상 확충했다.
스마트싱스 기반의 '가전제품 원격진단(HRM)' 서비스를 통해 엔지니어 방문 없이 제품 상태를 원격으로 진단한다. 올해 10월까지 에어컨 원격 상담 고객 10명 중 6명이 출장서비스 없이 문제를 해결했다.
신혼부부 대상 '신혼 패스'는 이사 후 가전 동작 상태를 점검하고 야간·공휴일 등 원하는 시간에 전문 세척팀이 방문하는 서비스를 제공한다. 시니어 대상 '이지케어 패스'는 상담사가 정기적으로 전화해 소모품 교체와 제품 사용 방법을 안내한다.
삼성전자서비스는 수해, 산불 등 국가적 재난 발생 시 현장에 특별서비스팀을 파견해 가전제품 무상점검, 세척, 수리 등을 지원하고 있다.
김영호 삼성전자서비스 대표이사 부사장은 "한국서비스품질지수 에어컨 AS 부문에서 2년 연속 1위에 선정해 주신 고객 여러분께 진심으로 감사드린다"라며 "앞으로도 고객을 최우선으로 생각하며 더욱 신뢰할 수 있는 서비스를 제공하기 위해 노력하겠다"고 말했다.
raul1649@newspim.com