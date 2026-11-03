[프로배구] '빅토리아+최정민 38점 합작' 우승 후보 기업은행, 현대건설 3-0 완파

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 새롭게 출범한 '마나베호' IBK기업은행이 시즌 첫 경기부터 강력한 전력을 과시했다. 주포 빅토리아 댄착(등록명 빅토리아)의 화력에 최정민과 이주아의 중앙 공격까지 살아나며 현대건설을 완파했다.

IBK기업은행은 3일 화성종합체육관에서 열린 2026-2027 HK흥국금융 V-리그 여자부 1라운드 홈 개막전에서 현대건설을 세트스코어 3-0(25-23 25-23 25-20)으로 제압했다.

[서울=뉴스핌] IBK기업은행 선수들이 3일 열린 현대건설과의 경기에서 득점에 성공한 후 기뻐하고 있다. [사진 = KOVO] 2026.11.03 wcn05002@newspim.com

올 시즌 IBK기업은행의 지휘봉을 잡은 마나베 마사요시 감독은 V-리그 정규리그 데뷔전에서 승리를 거두며 기분 좋은 출발을 알렸다.

승리의 중심에는 외국인 공격수 빅토리아가 있었다. 빅토리아는 양 팀 최다인 21점을 올렸고, 공격성공률 47.37%를 기록하며 공격을 이끌었다.

미들블로커 최정민은 블로킹 2개를 포함해 17점을 올렸고, 이주아도 블로킹 3개를 포함한 10점으로 힘을 보탰다. 두 선수가 중앙에서 27점을 합작하며 현대건설의 수비를 흔들었다.

이날 마나베 감독은 파격적인 선발 라인업을 선보였다. 빅토리아와 아시아쿼터 오사나이 미와코(등록명 미와)를 아웃사이드 히터로 배치하고, 부상에서 복귀한 이소영을 리시브에 참여하는 아포짓 스파이커로 기용했다. 특히 이소영은 2025년 10월 24일 이후 375일 만에 V-리그 선발 출전 명단에 이름을 올렸다.

지난 시즌 어깨 부상으로 단 2경기만 소화했던 이소영은 치료와 재활에 집중한 뒤 지난 6월 IBK기업은행에 다시 합류했다. 이날 3점을 기록하는 데 그쳤지만 안정적인 리시브와 수비로 팀 승리에 기여했다.

1세트 초반부터 IBK기업은행의 블로킹이 위력을 발휘했다. 상대 공격을 세 차례 연속 차단하며 4-1로 앞서갔다. 현대건설도 이예림과 조던 윌슨(등록명 조던)의 공격을 앞세워 반격했고, 배유나와 메가왓티 퍼티위(등록명 메가)까지 득점에 가세하며 역전에 성공했다.

[서울=뉴스핌] IBK기업은행의 최정민이 3일 열린 현대건설과의 경기에서 득점에 성공한 후 기뻐하고 있다. [사진 = KOVO] 2026.11.03 wcn05002@newspim.com

하지만 IBK기업은행은 빅토리아의 연속 후위 공격과 미와의 블로킹으로 다시 흐름을 가져왔다. 22-22 접전에서는 상대 범실과 빅토리아의 공격으로 24-22를 만들었고, 최정민의 득점으로 25-23 승리를 완성했다.

2세트에서는 IBK기업은행이 초반부터 주도권을 잡았다. 빅토리아의 공격과 이주아의 블로킹이 살아나면서 17-12로 달아났다. 이소영도 공격 득점을 올리며 힘을 보탰고, 최정민은 블로킹과 이동 공격으로 점수를 쌓았다. IBK기업은행은 23-17까지 격차를 벌리며 손쉽게 세트를 가져가는 듯했다.

그러나 현대건설의 막판 추격이 거셌다. 나현수와 김사랑을 투입해 변화를 준 현대건설은 24-23까지 따라붙었다. 위기에서 IBK기업은행은 상대 조던의 오버넷 범실로 마지막 점수를 얻어 25-23으로 2세트까지 가져갔다.

이 과정에서 또 하나의 의미 있는 장면도 나왔다. IBK기업은행의 신인 세터 오드리 박이 2세트 후반 교체 투입되며 V-리그 데뷔전을 치렀다. 오드리 박은 V-리그 최초의 동포선수로 주목받고 있다.

3세트에서도 IBK기업은행의 집중력이 빛났다. 현대건설이 세터 김사랑과 아포짓 나현수 등을 선발로 내세워 변화를 줬지만, IBK기업은행은 다양한 공격 루트를 활용하며 10-7로 앞섰다.

[서울=뉴스핌] IBK기업은행의 빅토리아가 3일 열린 현대건설과의 경기에서 공격을 시도하고 있다. [사진 = KOVO] 2026.11.03 wcn05002@newspim.com

이후 11-11 동점을 허용했으나 최정민의 공격과 김하경의 블로킹으로 다시 리드를 잡았다. 14-12에서는 빅토리아의 서브 에이스까지 터지며 분위기를 끌어올렸다. IBK기업은행은 18-13까지 점수 차를 벌렸고, 상대의 추격을 따돌리며 25-20으로 경기를 마무리했다.

베테랑 리베로 임명옥도 이날 의미 있는 기록을 세웠다. V-리그 역대 최초로 개인 통산 디그 1만2000개를 달성하며 새 역사를 썼다.

반면 현대건설은 양효진 은퇴 이후 치른 첫 경기에서 아쉬움을 남겼다. 새 외국인 선수 조던이 15점으로 분전했지만 공격성공률은 37.84%에 그쳤고, 1년 만에 V-리그로 돌아온 메가도 7점에 머물렀다.

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