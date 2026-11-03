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[프로배구] '빅토리아+최정민 38점 합작' 우승 후보 기업은행, 현대건설 3-0 완파

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  • IBK기업은행은 3일 현대건설을 3-0으로 완파했다
  • 빅토리아가 21점, 최정민과 이주아가 27점을 합작했다
  • 마나베 감독과 이소영, 오드리 박이 의미 있는 데뷔를 했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 새롭게 출범한 '마나베호' IBK기업은행이 시즌 첫 경기부터 강력한 전력을 과시했다. 주포 빅토리아 댄착(등록명 빅토리아)의 화력에 최정민과 이주아의 중앙 공격까지 살아나며 현대건설을 완파했다.

IBK기업은행은 3일 화성종합체육관에서 열린 2026-2027 HK흥국금융 V-리그 여자부 1라운드 홈 개막전에서 현대건설을 세트스코어 3-0(25-23 25-23 25-20)으로 제압했다.

[서울=뉴스핌] IBK기업은행 선수들이 3일 열린 현대건설과의 경기에서 득점에 성공한 후 기뻐하고 있다. [사진 = KOVO] 2026.11.03 wcn05002@newspim.com

올 시즌 IBK기업은행의 지휘봉을 잡은 마나베 마사요시 감독은 V-리그 정규리그 데뷔전에서 승리를 거두며 기분 좋은 출발을 알렸다.

승리의 중심에는 외국인 공격수 빅토리아가 있었다. 빅토리아는 양 팀 최다인 21점을 올렸고, 공격성공률 47.37%를 기록하며 공격을 이끌었다.

미들블로커 최정민은 블로킹 2개를 포함해 17점을 올렸고, 이주아도 블로킹 3개를 포함한 10점으로 힘을 보탰다. 두 선수가 중앙에서 27점을 합작하며 현대건설의 수비를 흔들었다.

이날 마나베 감독은 파격적인 선발 라인업을 선보였다. 빅토리아와 아시아쿼터 오사나이 미와코(등록명 미와)를 아웃사이드 히터로 배치하고, 부상에서 복귀한 이소영을 리시브에 참여하는 아포짓 스파이커로 기용했다. 특히 이소영은 2025년 10월 24일 이후 375일 만에 V-리그 선발 출전 명단에 이름을 올렸다.

지난 시즌 어깨 부상으로 단 2경기만 소화했던 이소영은 치료와 재활에 집중한 뒤 지난 6월 IBK기업은행에 다시 합류했다. 이날 3점을 기록하는 데 그쳤지만 안정적인 리시브와 수비로 팀 승리에 기여했다.

1세트 초반부터 IBK기업은행의 블로킹이 위력을 발휘했다. 상대 공격을 세 차례 연속 차단하며 4-1로 앞서갔다. 현대건설도 이예림과 조던 윌슨(등록명 조던)의 공격을 앞세워 반격했고, 배유나와 메가왓티 퍼티위(등록명 메가)까지 득점에 가세하며 역전에 성공했다.

[서울=뉴스핌] IBK기업은행의 최정민이 3일 열린 현대건설과의 경기에서 득점에 성공한 후 기뻐하고 있다. [사진 = KOVO] 2026.11.03 wcn05002@newspim.com

하지만 IBK기업은행은 빅토리아의 연속 후위 공격과 미와의 블로킹으로 다시 흐름을 가져왔다. 22-22 접전에서는 상대 범실과 빅토리아의 공격으로 24-22를 만들었고, 최정민의 득점으로 25-23 승리를 완성했다.

2세트에서는 IBK기업은행이 초반부터 주도권을 잡았다. 빅토리아의 공격과 이주아의 블로킹이 살아나면서 17-12로 달아났다. 이소영도 공격 득점을 올리며 힘을 보탰고, 최정민은 블로킹과 이동 공격으로 점수를 쌓았다. IBK기업은행은 23-17까지 격차를 벌리며 손쉽게 세트를 가져가는 듯했다.

그러나 현대건설의 막판 추격이 거셌다. 나현수와 김사랑을 투입해 변화를 준 현대건설은 24-23까지 따라붙었다. 위기에서 IBK기업은행은 상대 조던의 오버넷 범실로 마지막 점수를 얻어 25-23으로 2세트까지 가져갔다.

이 과정에서 또 하나의 의미 있는 장면도 나왔다. IBK기업은행의 신인 세터 오드리 박이 2세트 후반 교체 투입되며 V-리그 데뷔전을 치렀다. 오드리 박은 V-리그 최초의 동포선수로 주목받고 있다.

3세트에서도 IBK기업은행의 집중력이 빛났다. 현대건설이 세터 김사랑과 아포짓 나현수 등을 선발로 내세워 변화를 줬지만, IBK기업은행은 다양한 공격 루트를 활용하며 10-7로 앞섰다.

[서울=뉴스핌] IBK기업은행의 빅토리아가 3일 열린 현대건설과의 경기에서 공격을 시도하고 있다. [사진 = KOVO] 2026.11.03 wcn05002@newspim.com

이후 11-11 동점을 허용했으나 최정민의 공격과 김하경의 블로킹으로 다시 리드를 잡았다. 14-12에서는 빅토리아의 서브 에이스까지 터지며 분위기를 끌어올렸다. IBK기업은행은 18-13까지 점수 차를 벌렸고, 상대의 추격을 따돌리며 25-20으로 경기를 마무리했다.

베테랑 리베로 임명옥도 이날 의미 있는 기록을 세웠다. V-리그 역대 최초로 개인 통산 디그 1만2000개를 달성하며 새 역사를 썼다.

반면 현대건설은 양효진 은퇴 이후 치른 첫 경기에서 아쉬움을 남겼다. 새 외국인 선수 조던이 15점으로 분전했지만 공격성공률은 37.84%에 그쳤고, 1년 만에 V-리그로 돌아온 메가도 7점에 머물렀다.

wcn05002@newspim.com

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北 김여정 "바이낸스 해킹, 우리 소행 아냐" [서울=뉴스핌] 이영종 통일북한전문기자 = 북한이 세계 최대 암호화폐 거래소 바이낸스(Binance)에서 발생한 8조원대 규모의 암호화폐 탈취 사건과 관련해 미국이 북한을 배후로 지목한 데 대해 "황당무계한 낭설"이라며 강하게 부인했다. 3일 조선중앙통신에 따르면 김여정 노동당 부장은 2일자 담화에서 미국의 주장이 북한의 국제적 이미지를 훼손하려는 정치적 도발이라고 비난하면서, 오히려 미국이 절취된 암호화폐를 국가 자산으로 전환하려 하고 있다는 취지의 황당한 주장을 펼쳤다. 북한 해커 이미지. [사진=뉴스핌 DB] 김여정은 미 연방수사국(FBI)이 바이낸스 해킹 사건에 북한이 관여했다고 발표한 데 대해 "우리를 '사이버범죄국'으로 매도하려고 기도하고 있다"며 이같이 주장했다. 김여정은 미국의 주장이 "황당무계한 낭설이며 새로운 것이 아니다"라며 국제적으로 사이버범죄 사건이 발생할 때마다 무작정 북한과 연관시키고 있다고 반발했다. 이어 미국이 세계 각지에서 발생하는 사이버 사기 행위가 모두 북한의 소행인 것처럼 국제 여론을 오도하는 것은 "우리 공화국에 대한 엄중한 정치적 도발"이라고 주장했다. 그는 이를 북한의 국제적 이미지에 손상을 주고 존엄과 국위를 폄훼하려는 불순한 시도이자 "새로운 영역에로 파생된 또 다른 엄중한 반공화국 주권침해행위"라고 규정했다. 김여정은 특히 미국이 지난해 불법적으로 절취된 암호화폐 자산을 몰수해 국가의 '전략예비비축금'으로 조성하겠다고 발표한 사실을 거론하며 미국의 이중적 태도를 문제 삼았다. 김여정 북한 노동당 총무부장. [뉴스핌 자료] 그는 "이른바 절취당한 거액의 암호화폐 자금이 회수되는 경우 누구에게 고스란히 돌아가겠는지를 따져보면 이번 해킹 사건의 배후에 대한 단서가 주어질 수도 있을 것"이라고 주장했다. 북한의 해킹 책임을 부인하는 데 그치지 않고 미국이 암호화폐를 국가 자산으로 확보하려는 정책 자체를 문제 삼으며 역공을 편 것이다. 대북정보 관계자는 "김여정이 마치 미국이 암호화폐를 탈취해 국고로 귀속시키려 하는 것으로 해석될 수 있는 앞뒤가 맞지 않는 주장을 펼치고 있는 점이 드러난다"고 말했다. 담화에서 김여정은 "이번 계기에 우리는 워싱턴의 대조선 적대적 자세를 다시금 확인했다"며 "우리는 미국이 우리 국가에 지속적으로 다양한 도발을 걸어오는 데 대해 예의주시하고 있다"고 밝혔다. 특히 미국의 대북 적대적 태도에 대해 "대단히 불쾌하기 그지없는 미국의 적대적 태도에 대하여 우리는 여러 측면에서 재고해볼 문제들이 있을 것"이라고 강조했다. 이는 이번 담화를 단순한 사이버 해킹 의혹에 대한 반박에 그치지 않고 북미관계 전반에 대한 불만과 대응 가능성을 시사한 것으로 풀이된다. 다만 구체적으로 어떤 조치를 검토하겠다는 것인지는 밝히지 않았다. 이번 담화는 국무위원장 김정은의 여동생인 김여정이 미국의 대북 사이버 범죄 의혹 제기에 직접 나서 강도 높게 반발했다는 점에서도 주목된다. 북한은 사이버 공격 의혹을 부인하면서 미국의 대북 적대정책을 문제 삼고, 이를 주권 침해와 정치적 도발이라는 틀로 연결하는 모습을 보였다. 바이낸스.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.10.31 mj72284@newspim.com 앞서 미 FBI는 지난달 31일(현지시간) 사이버 보안 경보를 통해 북한이 세계 최대 암호화폐 거래소 바이낸스에서 60억달러(약 8조원대) 이상의 가상자산을 탈취했다고 발표했다. FBI는 북한이 이번 범행의 책임이 있다고 판단한다며 북한의 해킹 활동과 연관된 가상자산 지갑 주소 목록도 공개했다. yjlee@newspim.com 2026-11-03 07:11
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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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