대한체육회, 전북의 2036 하계올림픽 개최 적극 돕는다

AI 핵심 요약beta
- 대한체육회는 3일 IOC의 2036년 올림픽 유치국 확정에 대응했다
- 대한체육회는 전북·서울 공동개최 협의를 조속히 마무리할 계획이다
- 대한체육회는 정부·지자체·IOC와 협력해 유치 업무를 이어간다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 유다연 기자=대한체육회는 3일(한국시간) "국제올림픽위원회(IOC)가 지난 2일(현지시간) 2036 하계올림픽대회 관심주체국가(Interested Parties) 7개국을 확정하면서 개최지 선정 일정이 구체화된 가운데, 국가올림픽위원회(NOC)로서 IOC 일정에 맞춰 국내외 유치 업무를 지속 추진해 나갈 계획"이라고 밝혔다.
대한체육회는 전북특별자치도와 서울특별시 간 공동개최 협의가 조속히 마무리될 수 있도록 관계기관과 긴밀히 소통하는 한편, IOC와의 실무협의 등 국내외 유치 업무를 이어가고 있다.
지난달 27일 유승민 회장은 이원택 전북특별자치도지사와의 면담을 통해 공동개최 협의 진행 상황을 공유받고, 향후 결과에 따른 지원 사항과 협력 방안을 논의했다.
이와 함께 양 지자체 간 협의 진행 상황을 지속적으로 파악하며, 합의 이후의 후속절차를 안내해왔다. 지난달 30일에도 공동개최 합의 시 관련 규정에 따라 국내 유치추진도시 선정절차를 지체 없이 이행하고 IOC 일정에 맞춰 추진하겠다는 입장을 양 지자체에 전달한 바 있다.
한편, 대한체육회는 "1988 서울올림픽과 2018 평창동계올림픽의 개최 경험과 유산을 바탕으로 대한민국 스포츠 발전과 올림픽 가치 확산의 새로운 계기를 마련하고자 2036 하계올림픽대회의 대한민국 유치를 희망하고 있다. 앞으로도 정부, 관계 지방자치단체 및 IOC와 긴밀히 협력하며 성공적인 올림픽 유치를 위해 책임과 역할을 다할 계획"이라고 말했다.
willowdy@newspim.com