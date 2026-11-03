윤필재, 2026 의성마늘장사 씨름대회서 개인통산 16번째 태백장사 등극

AI 핵심 요약beta
- 윤필재가 3일 의성마늘장사씨름대회에서 태백장사에 올랐다
- 윤필재는 문기택을 3-2로 꺾고 시즌 두 번째 우승을 차지했다
- 이번 우승으로 개인 통산 태백장사 타이틀을 16개로 늘렸다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 유다연 기자=윤필재(의성군청)가 위더스제약 2026 민속씨름 의성마늘장사씨름대회에서 개인 통산 16번째 태백장사에 올랐다.
윤필재는 3일 경북 의성군 의성종합체육관에서 열린 문기택(창원특례시청)과 대회 태백급(80㎏ 이하) 장사 결정전(5판 3승제)에서 3-2로 이겼다.
지난 단오대회에 이어 올 시즌 두 번째 우승을 차지한 윤필재는 개인 통산 태백장사 타이틀을 16개로 늘렸다.
윤필재는 생애 첫 태백장사에 도전한 데뷔 6년 차 문기택과의 결승에서 첫판을 밀어치기로 따내 기선을 제압했다.
둘째 판과 셋째 판을 연달아 내줘 역전을 허용했지만, 넷째 판에서 다시 밀어치기에 성공해 승부를 원점으로 돌렸다.
이어 마지막 다섯째 판에서 경기 시작과 동시에 잡채기로 문기택을 쓰러뜨려 우승을 확정했다.
한편 김준태(증평군청), 김원호(정읍시청)이 이번 대회를 3위로 마무리했다.
willowdy@newspim.com