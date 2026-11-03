"신·변종 감염병 선제 대응"…질병청, 공공백신 R&D 성과 '공유'

AI 핵심 요약beta
- 국립보건연구원이 3일 공공백신 연구개발 성과교류회를 개최했다
- 산·학·연·관 관계자 160명이 백신 연구성과 11건을 공유했다
- AI·mRNA 활용 백신 개발과 감염병 대응 협력 방안을 논의했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
11건 연구 발표·토의 진행
[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 인공지능(AI)과 메신저 리보핵산(mRNA) 등 첨단 기술을 활용한 신·변종 감염병 대응 백신 연구 성과를 공유하는 장이 마련됐다.
질병관리청 국립보건연구원은 3일 서울 용산구 서울드래곤시티에서 '2026년 공공백신 연구개발 성과교류회'를 개최했다.
이번 행사는 백신 연구개발 분야 산·학·연·관 관계자 약 160명이 참석해 신·변종 감염병 대응을 위한 백신 연구개발의 올해 성과를 공유하기 위해 마련됐다. ▲팬데믹 대비 백신 연구개발 ▲공공백신 개발 및 혁신기술 ▲감염병 백신개발 및 적용기술에 대해 총 11건의 연구 발표와 토의가 진행된다.
첫 번째 세션에서는 코로나19 메신저 리보핵산(mRNA) 백신 개발 현황과 중증열성혈소판감소증후군(SFTS) 백신 라이브러리 구축 현황 등 팬데믹 대비 백신 연구 성과를 공유한다. 두 번째 세션에서는 AI 기반 백신 후보물질 개발, 니파바이러스 등이 소개됐다.
세 번째 세션에서는 백신 면역 기전 연구, 생성형 AI 활용 단백질 디자인, 조류 인플루엔자 mRNA 백신 개발과 RSV 다가 예방백신 항원 후보 발굴에 관한 연구를 소개한다. 사전 예약을 통해 마련된 산·학·연 관계자 간 비즈니스 미팅에서는 백신 연구개발 성과를 활용한 기술협력과 산업화 가능성을 논의하고 연구기관과 산업계 간 협력을 확대할 예정이다.
남재환 국립보건연구원장은 "신속한 백신 연구개발을 위해 AI 등 첨단기술을 적극 활용하고 국산 mRNA 백신 개발을 통해 신·변종 감염병 대응 역량을 강화해 나가겠다"고 밝혔다.
임승관 질병청장은 "신·변종 감염병의 지속적인 위협에 선제적으로 대응하기 위해 국가 차원의 백신 개발·대응 전략 마련이 중요하다"며 "공공백신 연구개발 기반을 지속적으로 강화하고 민간과의 협력을 통해 국내 미래 감염병 위기에 선제적으로 대비하겠다"고 했다.
sdk1991@newspim.com