전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.11.03 (화) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
증권·금융 증권

속보

더보기

기술특례상장株 75% '시장 수익률 하회'…퇴출 기준 손질해야

기사입력 :

최종수정 :

뉴스핌을 선호 출처로 추가

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 자본시장연구원은 3일 기술특례상장기업의 장기 성과를 분석했다.
  • 기술특례기업 124개사의 5년 초과수익률 중위값은 -54%로 나타났다.
  • 연구원은 기술평가 개선과 주가 왜곡 방지를 위한 감시 강화를 제언했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

5년 초과수익률 중위값 '-54%'…일반상장보다 부진
자본연 "시총 기준 퇴출 시 주가 왜곡 감시 강화해야"

[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 코스닥 기술특례상장기업 상당수의 장기 주가 성과가 시장 수익률을 밑돈 것으로 나타났다.

자본시장연구원은 기술성 평가의 변별력을 높이는 동시에 시가총액을 기준으로 한 상장폐지 과정에서 일시적인 주가 왜곡이 퇴출 여부를 좌우하지 않도록 시장 감시를 강화해야 한다고 제언했다.

3일 자본시장연구원이 발간한 '기술특례상장기업의 성장을 위한 코스닥시장의 과제' 보고서에 따르면, 기술특례상장기업 124개사의 상장 후 5년간 보유기간 초과수익률(BHAR) 중위값은 -54%로 집계됐다. 일반상장기업 723개사의 중위값인 -38%보다 16%포인트 낮았다.

초과수익률은 개별 기업의 보유기간 수익률에서 같은 기간 코스닥지수 수익률을 차감한 지표다. 이번 분석에는 올해 9월까지의 자료가 활용됐다.

기술특례상장기업의 평균 초과수익률은 8.4%로 일반상장기업(-5.4%)을 웃돌았다. 그러나 수익률 분포를 살펴보면, 기술특례상장기업의 25% 분위는 -91%, 75% 분위는 -8%로 나타났다. 전체 분석 대상의 약 75%가 코스닥지수 수익률을 밑돈 셈이다.

[서울=뉴스핌] 김규빈 기자 = 3일 코스피 지수가 전일 종가 대비 210.29포인트(3.59%) 하락한 5864.79에 마감했다. 코스닥 지수는 전일 종가 대비 코스닥 29.97포인트(4.08%) 하락한 704.39에 장을 마쳤다. 서울 외환시장에서 달러/원 환율은 전 거래일 주간종가 대비 2.8원 내린 1341.0원에 마감했다. 이날 오후 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다. 2026.11.03 starbean@newspim.com

반면 상위 10%에 해당하는 90% 분위의 초과수익률은 123%로 일반상장기업(111%)보다 높았다. 99% 분위에서는 기술특례상장기업이 1535%를 기록해 일반상장기업(450%)을 크게 웃돌았다. 소수 기업의 높은 수익률이 전체 평균을 끌어올리는 구조다.

시장지수 대비 상대적인 투자 성과를 나타내는 5년 자산가치비율(WR)은 기술특례상장기업 1.07, 일반상장기업 0.95로 집계됐다. 두 그룹 모두 코스닥지수에 가까운 성과를 보였다. 다만 바이오 업종으로 한정하면 기술특례상장기업의 5년 WR은 0.95로 일반상장기업(1.25)을 밑돌았다.

이석훈 자본시장연구원 선임연구위원은 "이러한 성과 분포는 특례상장이 높은 성장 잠재력을 가진 기업을 발굴하는 상장 방식으로서 가능성이 있음을 시사한다"면서 "다만 소수 기업의 높은 성과가 평균을 끌어올리는 만큼, 평균의 우위를 다수 기업에서 기대하기 어렵다는 점도 보여준다"고 짚었다.

기술특례상장기업은 상장 후 5년이 지난 구간에서 누적 초과수익률이 크게 개선되는 모습을 보였다. 다만 보고서는 장기 분석 표본이 제한적이고 일부 고수익 기업의 영향이 반영된 만큼 개별 기업의 성과가 시간이 지나면서 개선된다고 단정하기는 어렵다고 설명했다.

기술특례상장은 코스닥시장의 주요 상장 방식으로 자리 잡았다. 한국거래소에 따르면 지난 9월 기술특례상장기업은 제도 도입 21년 만에 300개사에 도달했다. 누적 공모금액은 약 8조원이며 올해 8월 말 기준 코스닥 시가총액 상위 10개사 가운데 5개사가 기술특례상장기업이다.

연평균 기술특례상장기업 수는 2005~2015년 2.5개사에서 2021~2025년 32개사로 늘었다. 같은 기간 코스닥 신규상장기업에서 차지하는 비중도 4%에서 40%로 확대됐다. 바이오기업 비중은 2005~2020년 73%에서 2021~2025년 39%로 낮아지며 상장 업종도 다양해졌다.

◆ 기술성 평가 변별력 높이고 장기 투자 기반 마련해야

이 연구위원은 정부가 추진하는 코스닥시장 진입·퇴출 제도 개편이 실효성을 확보하려면 상장 이후 기업의 성장 가능성을 평가하는 시장 기능부터 강화해야 한다고 강조했다.

특히 성장 가능성이 높은 기업의 진입을 확대하고 부실기업을 신속하게 퇴출하는 이른바 '다산다사' 구조가 정착하려면 기술성 평가의 전문성과 신뢰성을 높여야 한다고 제언했다.

이 연구위원은 "이는 진입 문턱을 높이는 것이 아니라 평가의 변별력을 높이는 것을 의미한다. 이를 위해서는 업종별 특성을 반영할 수 있는 전문성을 갖추고, 상장 이후의 성과와 비교하여 평가의 신뢰성을 꾸준히 점검할 필요가 있다"고 밝혔다.

상장 이후에는 기업의 적자 규모나 연구개발비만으로 성장 가능성을 판단하기보다 기술개발의 진전과 사업화 가능성을 종합적으로 평가해야 한다고 지적했다.

이를 위해 기술특례상장기업은 연구개발 성과가 향후 사업화와 수익 창출에 미치는 영향을 구체적으로 공시하고 수익 실현에 필요한 조건과 불확실성도 함께 공개해야 한다고 제언했다.

증권사 리서치 역시 기업의 발표 내용을 전달하는 수준을 넘어 산업 동향과 경쟁기업을 비교해 기술개발의 진전이나 지연이 기업가치에 미치는 영향을 분석해야 한다는 설명이다.

기관투자자의 코스닥 투자 확대와 관련해서는 단순히 투자 비중을 늘리는 것보다 기술기업의 성장 가능성을 자체적으로 판단할 수 있는 분석 역량을 확보하는 것이 중요하다고 평가했다. 단기 수익률보다 장기 성과를 중심으로 운용 실적을 평가하는 체계도 필요하다고 강조했다.

지난 2일 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다. 2026.11.02 [사진=뉴스핌DB]

개인투자자 보호를 위한 감독 강화도 과제로 제시했다. 기술개발 실패에 따른 손실은 투자자가 감수해야 할 위험이지만 정보 왜곡과 불공정행위는 시장 신뢰를 훼손하는 만큼 엄정한 감독과 제재가 필요하다는 지적이다.

◆ "시총 기준 상장폐지, 일시적 주가 변동에 좌우돼선 안 돼"

보고서는 시가총액을 활용한 상장폐지 제도의 실효성을 확보하려면 시장가격의 신뢰성을 높이는 작업이 선행돼야 한다고 강조했다.

기술특례상장기업은 상장 이후에도 매출과 이익이 충분하지 않은 경우가 많아 재무실적만으로 사업의 지속 가능성을 판단하기 어렵다. 따라서 시가총액은 미래 성장성에 대한 시장의 평가를 반영한다는 점에서 기존 매출·이익 중심의 퇴출 요건을 보완할 수 있다는 분석이다.

다만 시가총액이 합리적인 퇴출 기준으로 작동하려면 주가가 충분한 정보와 적정한 기업가치 평가를 바탕으로 형성돼야 한다는 조건을 달았다.

특히 상장폐지 기준에 근접한 종목은 일시적인 수급 불균형이나 정보 비대칭으로 발생한 주가 변동이 퇴출 판정에 영향을 미칠 가능성이 있는 만큼 시장 감시를 강화해야 한다고 제언했다.

이 연구위원은 "이를 통해 확보하려는 시장 평가의 안정성은 주가 하락의 억제가 아니라, 기초가치와 무관한 주가 변동의 축소를 의미한다. 기술개발 실패나 사업전망 악화를 반영한 주가 조정은 정상적인 가격 발견이지만, 정보 비대칭이나 왜곡, 수급불균형 요인에 따른 일시적인 주가 변동은 완화해야 할 대상"이라고 강조했다.

결국 기술특례상장 제도가 혁신기업의 성장으로 이어지려면 상장 기회 확대와 부실기업 퇴출뿐 아니라 상장 이후의 기업가치 평가 체계도 함께 개선해야 한다는 분석이다. 공시와 리서치의 질을 높이고 기관투자자의 장기 투자를 유도하는 동시에 불공정행위에 대한 감독을 강화해야 한다는 제언이다.

plum@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
北 김여정 "바이낸스 해킹, 우리 소행 아냐" [서울=뉴스핌] 이영종 통일북한전문기자 = 북한이 세계 최대 암호화폐 거래소 바이낸스(Binance)에서 발생한 8조원대 규모의 암호화폐 탈취 사건과 관련해 미국이 북한을 배후로 지목한 데 대해 "황당무계한 낭설"이라며 강하게 부인했다. 3일 조선중앙통신에 따르면 김여정 노동당 부장은 2일자 담화에서 미국의 주장이 북한의 국제적 이미지를 훼손하려는 정치적 도발이라고 비난하면서, 오히려 미국이 절취된 암호화폐를 국가 자산으로 전환하려 하고 있다는 취지의 황당한 주장을 펼쳤다. 북한 해커 이미지. [사진=뉴스핌 DB] 김여정은 미 연방수사국(FBI)이 바이낸스 해킹 사건에 북한이 관여했다고 발표한 데 대해 "우리를 '사이버범죄국'으로 매도하려고 기도하고 있다"며 이같이 주장했다. 김여정은 미국의 주장이 "황당무계한 낭설이며 새로운 것이 아니다"라며 국제적으로 사이버범죄 사건이 발생할 때마다 무작정 북한과 연관시키고 있다고 반발했다. 이어 미국이 세계 각지에서 발생하는 사이버 사기 행위가 모두 북한의 소행인 것처럼 국제 여론을 오도하는 것은 "우리 공화국에 대한 엄중한 정치적 도발"이라고 주장했다. 그는 이를 북한의 국제적 이미지에 손상을 주고 존엄과 국위를 폄훼하려는 불순한 시도이자 "새로운 영역에로 파생된 또 다른 엄중한 반공화국 주권침해행위"라고 규정했다. 김여정은 특히 미국이 지난해 불법적으로 절취된 암호화폐 자산을 몰수해 국가의 '전략예비비축금'으로 조성하겠다고 발표한 사실을 거론하며 미국의 이중적 태도를 문제 삼았다. 김여정 북한 노동당 총무부장. [뉴스핌 자료] 그는 "이른바 절취당한 거액의 암호화폐 자금이 회수되는 경우 누구에게 고스란히 돌아가겠는지를 따져보면 이번 해킹 사건의 배후에 대한 단서가 주어질 수도 있을 것"이라고 주장했다. 북한의 해킹 책임을 부인하는 데 그치지 않고 미국이 암호화폐를 국가 자산으로 확보하려는 정책 자체를 문제 삼으며 역공을 편 것이다. 대북정보 관계자는 "김여정이 마치 미국이 암호화폐를 탈취해 국고로 귀속시키려 하는 것으로 해석될 수 있는 앞뒤가 맞지 않는 주장을 펼치고 있는 점이 드러난다"고 말했다. 담화에서 김여정은 "이번 계기에 우리는 워싱턴의 대조선 적대적 자세를 다시금 확인했다"며 "우리는 미국이 우리 국가에 지속적으로 다양한 도발을 걸어오는 데 대해 예의주시하고 있다"고 밝혔다. 특히 미국의 대북 적대적 태도에 대해 "대단히 불쾌하기 그지없는 미국의 적대적 태도에 대하여 우리는 여러 측면에서 재고해볼 문제들이 있을 것"이라고 강조했다. 이는 이번 담화를 단순한 사이버 해킹 의혹에 대한 반박에 그치지 않고 북미관계 전반에 대한 불만과 대응 가능성을 시사한 것으로 풀이된다. 다만 구체적으로 어떤 조치를 검토하겠다는 것인지는 밝히지 않았다. 이번 담화는 국무위원장 김정은의 여동생인 김여정이 미국의 대북 사이버 범죄 의혹 제기에 직접 나서 강도 높게 반발했다는 점에서도 주목된다. 북한은 사이버 공격 의혹을 부인하면서 미국의 대북 적대정책을 문제 삼고, 이를 주권 침해와 정치적 도발이라는 틀로 연결하는 모습을 보였다. 바이낸스.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.10.31 mj72284@newspim.com 앞서 미 FBI는 지난달 31일(현지시간) 사이버 보안 경보를 통해 북한이 세계 최대 암호화폐 거래소 바이낸스에서 60억달러(약 8조원대) 이상의 가상자산을 탈취했다고 발표했다. FBI는 북한이 이번 범행의 책임이 있다고 판단한다며 북한의 해킹 활동과 연관된 가상자산 지갑 주소 목록도 공개했다. yjlee@newspim.com 2026-11-03 07:11
사진
李대통령 부부 여권정보도 노출됐다고? [서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 이재명 대통령 부부를 비롯한 대통령 전용기 탑승자 168명의 개인정보가 온라인에 유출된 사건에 대해 경찰이 내사(입건 전 조사)에 착수했다. 3일 경찰에 따르면 경찰청은 전날 공군 1호기 탑승자 명단과 개인정보가 인터넷에 노출된 사건에 대한 입건 전 조사에 들어갔다. [서울=뉴스핌] 이재명 대통령과 김혜경 여사가 지난 21일 81차 유엔 총회 참석을 위해 서울공항에서 공군 1호기에 탑승하고 있다. [사진=청와대] 2026.09.22 photo@newspim.com 유출된 자료는 지난 6월 한 보안 관련 사이트에 올라온 '탑승객 명단(대한민국-벨기에)' 파일이다. 이 파일에는 이 대통령 부부와 정부 주요 인사, 청와대·외교부 직원, 대통령경호처 경호원, 청와대 출입기자 등 168명의 개인정보가 담긴 것으로 전해졌다. 노출된 정보는 국문·영문 이름과 소속·직책, 생년월일, 여권번호, 여권 발급일·만료일 등이다. 해당 파일은 대통령의 유럽 순방을 앞두고 악성코드 감염 여부를 검사하는 과정에서 보안 관련 유료 사이트에 게시된 것으로 추정된다. 순방 전인 6월 2일부터 약 5개월간 외부에 노출됐으며, 현재는 열람이 차단된 상태로 알려졌다. 한편 청와대는 이날 대통령 등 개인정보 유출 대응을 위해 긴급회의를 개최했다. 임광현 대통령비서실장은 "대통령 순방단의 개인정보 유출은 결코 가볍게 볼 수 없는 중대한 사안"이라며 "유출 경위와 정보 노출의 범위, 실제 피해 여부를 철저히 조사하고 관계기관의 관리 책임을 명확히 규명해야 한다"고 강조했다. calebcao@newspim.com 2026-11-03 10:28

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동