과기부, 긴급 R&D 과제 3건 선정…불법사이트·산불복구·화재 대응

부처 긴급 수요 8건 중 3건 최종 선정

성평등가족부, AI 불법사이트 탐지 기술

산림청 드론 점검·소방청 디지털트윈

[세종=뉴스핌] 이경태 기자 = 과학기술정보통신부(과기정통부)는 국가 긴급현안에 대응하기 위한 '범부처 현장수요 신속대응 연구개발'의 2차 연구개발 과제 3건을 최종 선정하고 연구에 착수한다고 3일 밝혔다.

이번 선정 과제는 성평등가족부의 AI 기반 불법사이트 대응 기술 개발, 산림청의 산불피해지 복구사업 정밀점검 관리 시스템 개발, 소방청의 대형 화재 현장 신속대응 지원 기술 개발이다. 과기부는 5개 중앙행정기관 등이 제기한 총 8건의 긴급 수요를 대상으로 현안의 시급성과 중요성, 신속 추진 적합성, 기존 사업과의 유사·중복성 등을 종합 평가해 3건을 선정했다.

과학기술정보통신부 전경 [사진=뉴스핌DB]

'범부처 현장수요 신속대응 연구개발'은 신기술 등장, 사회적 변화, 글로벌 위기 등 예측하기 어려운 환경 변화에 대응하기 위해 올해 새로 도입된 범부처 수요 기반 연구개발 지원체계다. 정규 예산 절차로는 미리 대비하기 어려운 각 부처의 긴급 수요를 반영해 과제를 발굴·선정하고 단년도 과제로 예산을 즉시 지원하는 방식이다. 과기부는 앞서 지난 7월 사이버보안, 개인정보 보호, 신종 감염병, 화학사고 예방 분야 과제 4건을 1차로 선정했다.

성평등가족부는 불법사이트가 주소를 계속 바꿔가며 피해가 확산되는 상황에 대응하기 위해 기존 차단 방식의 한계를 보완하는 AI 기반 탐지·분석 기술을 개발한다. 사이트 간 연결관계와 불법 수익 정보를 분석해 새롭게 등장하는 불법사이트에 관계기관이 신속히 대응할 수 있도록 지원하는 내용이다.

산림청은 지난해 3월 영남권 산불과 올해 2월 밀양 산불 등 현재까지 약 405건의 산불이 발생해 복구사업 관리·감독 부담이 커진 가운데 위법·부실 시공 문제를 해결하기 위해 드론과 AI를 활용한 이동형 점검 기술을 개발한다. 산림청이 지난 5월 실시한 '산림사업법인 1차 실태조사'에서는 1901개 법인 중 위법·부실 의심 업체가 900여개 확인됐다. 소방청은 지난 5월 대전 안전공업 화재, 7월 인천 쿠팡 물류센터 화재 등 대형 화재가 잇따르자 화재현장에서 건물 내부구조와 소방시설 위치 등을 신속히 파악하기 위한 디지털트윈 기반 실내공간 3차원 모델링 기술을 개발하기로 했다.

박인규 과기부 과학기술혁신본부장은 "국가적 긴급현안에 대응하기 위해서는 현장에서 필요로 하는 기술을 적시에 확보하는 것이 중요하다"며 "관계부처와의 협력을 통해 긴급 연구개발 수요를 신속하게 지원하고, 개발된 기술이 현장에서 적극 활용되어 국민의 삶에 실질적 도움이 되도록 노력하겠다"고 밝혔다.

과기부는 앞으로도 관계부처의 연구개발 수요를 지속 검토하고 국가 긴급현안 발생 시 필요한 과제를 적기에 발굴·지원할 계획이다. 후속 연구가 필요한 과제는 각 부처가 차년도 예산을 확보할 수 있도록 지원할 예정이다.

biggerthanseoul@newspim.com