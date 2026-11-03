연천군, '2027 교육혁신선도지역' 선정…"연천형 교육혁신 본격화"

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[연천=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 연천군이 교육부가 추진하는 '2027년도 교육혁신선도지역' 지정 대상에 선정됐다. 경기도에서는 인구감소지역을 대상으로 하는 1유형에 연천군이 유일하게 이름을 올렸다.

연천군 교육 미래정책 간담회 모습. [사진=연천군]

교육부는 3일 '2027년도 교육혁신선도지역'으로 전국 43개 지역을 선정했다고 밝혔다. 이번 공모에는 전국 130개 지역이 신청했으며 평가를 거쳐 89개 지역이 신청한 1유형은 32개 지역이 최종 선정됐다.

연천군이 포함된 1유형은 학령인구 감소와 소규모학교 증가 등 지역 교육이 직면한 구조적 문제에 대응하고 학교 간 교육자원 공유와 협력을 통해 교육격차를 완화하는 데 목적이 있다.

이번 교육혁신선도지역에 선정된 지역에는 연간 최대 20억 원 규모의 사업비가 지원된다. 지원 기간은 최초 3년이며 단계평가를 거쳐 2년을 추가 지원받을 수 있어 최대 5년간 지역 맞춤형 교육혁신을 추진할 수 있다고 전해졌다.

연천군은 이번 선정을 계기로 '연천 올-제로 15(ALL-ZERO 15), 안심정주'를 비전으로 내세우고 연천형 교육혁신을 본격화할 계획이며 주요 목표는 ▲인재 유출 제로 ▲성장 단절 제로 ▲배움 격차 제로다.

군은 학교 간 교육자원 공유와 협력을 확대하고 소규모학교의 교육 여건을 개선해 학교 규모와 관계없이 학생들에게 다양한 배움의 기회를 제공할 방침이다.

권역별 공동교육과정과 교육순환버스를 연계해 학교 간 교육활동을 확대하고 유아부터 고등학교까지 이어지는 성장 지원체계도 강화한다.

중학교에서 고등학교로 진학하는 과정에서는 학습과 진로 지원을 확대해 학생들이 지역 안에서 안정적으로 성장할 수 있는 환경을 조성할 예정이다.

연천의 자연생태와 역사·문화, 지역산업 자원을 활용한 특색 있는 교육과정도 확대한다. 학생들의 성장 경험을 장학과 진로, 취업, 지역 정착으로 연결해 학교와 지역이 함께 성장하는 교육생태계를 구축한다는 구상이다.

연천군과 연천교육지원청은 사업의 원활한 추진을 위해 공동 협력체계를 강화한다. 교육과정과 학교 운영 지원은 물론 교육 이동, 돌봄, 정주 여건 개선 등 기관별 역할을 바탕으로 협업을 이어갈 예정이다.

연천군은 교육부 후속 절차에 따라 올해 12월까지 전문가 컨설팅을 진행해 운영계획을 구체화하고 2027년 1월부터 사업을 본격 추진할 계획이다.

김덕현 연천군수는 "이번 교육혁신선도지역 선정은 연천군과 연천교육지원청이 함께 구축해 온 교육혁신 기반을 한 단계 발전시키는 계기가 될 것"이라며 "아이들이 교육 때문에 지역을 떠나지 않고 연천에서 배우고 성장하며 미래를 설계할 수 있도록 지속 가능한 교육환경을 만들어 나가겠다"고 말했다.

asj7376@newspim.com