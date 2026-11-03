윤상현 "李대통령 여권번호까지 유출…국가 보안체계 전면 재점검해야"

AI 핵심 요약beta
- 윤상현 의원은 3일 공군 1호기 탑승자 정보 노출을 비판했다
- 이재명 대통령 부부 등 168명 개인정보가 5개월 넘게 공개됐다
- 윤 의원은 유출 경위와 정부 보안관리 전반을 철저히 밝히라 촉구했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 윤상현 국민의힘 의원은 3일 이재명 대통령 부부를 비롯한 공군 1호기 탑승자 168명의 개인정보가 외부 사이트에 5개월 넘게 노출된 사고와 관련해 "대통령과 국가 핵심 인사들의 개인정보조차 지키지 못하는 보안체계로 어떻게 국가안보를 책임지겠느냐"고 주장했다.
윤 의원은 이날 페이스북을 통해 "국가 최고위급 인사들의 개인정보와 경호 관련 자료가 이처럼 허술하게 관리됐다니 충격적"이라며 이같이 밝혔다.
윤 의원은 "이재명 대통령 부부를 비롯해 국가안보실장과 장관 등 정부 핵심 인사, 대통령경호처 직원과 수행원, 출입 기자 등 공군 1호기 탑승자 168명의 개인정보가 5개월 넘게 외부 사이트에 노출됐다"고 했다.
그는 "해당 파일은 악성코드 감염 여부를 검사하는 외부 사이트에 올라왔으며, 자료를 검사하는 과정에서 업로드됐을 가능성이 제기되고 있다"며 "사실이라면 대통령 경호와 관련된 보안자료를 외부 사이트에 올리는 것조차 막지 못했다는 얘기"라고 지적했다.
이어 "외교부는 해킹보다는 자료 유출에 무게를 두고 조사 중이라고 밝혔다"며 "정부는 언제 이를 처음 인지했고, 그동안 보안 관리와 감독은 어떻게 이뤄졌느냐. 누가, 어떤 경위로 파일을 올렸고, 왜 5개월 넘게 노출돼 있었는지 철저히 밝혀야 한다"고 했다.
윤 의원은 "국가안보와 외교에 투입돼야 할 인력과 역량이 보안 사고 수습에 동원되고 있다. 사전에 보안 원칙이 제대로 지켜졌다면 피할 수 있었을 부담"이라며 "대통령의 개인정보조차 안전하게 관리되지 못했다면 다른 국가 중요정보는 과연 제대로 보호되고 있는지 우려하지 않을 수 없다"고 강조했다.
jeongwon1026@newspim.com