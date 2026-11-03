씨엔알리서치, 의약품 안전관리 변화 짚는다…약물감시 웨비나 개최

AI 핵심 요약beta
- 씨엔알리서치는 3일 제9회 의약품 안전성 웨비나를 12월 2일 개최한다고 밝혔다
- 웨비나에서 실마리정보 탐지와 비례보고비 산출·해석 원리를 소개한다
- 누구나 무료 참여 가능하며 27일까지 홈페이지에서 사전 신청해야 한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
의약품 안전성 관리 주요 과제와 대응 전략 조명
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 씨엔알리서치는 오는 12월 2일 '한눈에 이해하는 의약품 시그널 탐지: 개념부터 기초 통계(PRR)까지'를 주제로 제9회 웨비나를 개최한다고 3일 밝혔다.
이번 웨비나는 의약품 안전성 관리에 필요한 실마리정보 탐지 체계와 통계 지표인 비례보고비(PRR)의 산출·해석 원리를 소개하기 위해 마련됐다. 씨엔알리서치는 이를 통해 기업의 약물감시(PV) 역량을 높이고 통계 해석 오류를 줄이는 데 도움을 줄 계획이다.
강연은 두 세션으로 진행된다. 이현아 씨엔알리서치 PV팀장이 이상사례 데이터에서 유의미한 실마리정보를 발굴하는 과정을 사례와 함께 설명한다.
이어 정지원 씨엔알리서치 BS 어드바이저가 PRR 산출 원리와 발생률의 차이점을 짚고, 데이터의 과대·과소 해석을 방지하기 위한 통계 지표 해석 원칙을 소개한다.
씨엔알리서치 연사진은 "시그널 탐지의 개념을 바로잡고 실마리정보를 걸러내는 등 전체 프로세스를 익히는 자리"라며 "올바른 통계 지표 해석 관점 등을 공유해 현장 실무진들에게 큰 도움이 될 것으로 기대한다"고 말했다.
웨비나는 누구나 무료로 참여할 수 있으며, 오는 27일까지 씨엔알리서치 홈페이지에서 사전 신청하면 된다.
dconnect@newspim.com