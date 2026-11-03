LG디스플레이, 국립생태원과 생물다양성 보전 협력

AI 핵심 요약beta
- LG디스플레이는 3일 국립생태원과 DMZ 생물다양성 보전에 나섰다
- 양측은 파주 인근 두루미·재두루미 서식지 조성과 생태복원을 추진한다
- LG디스플레이는 자연자본 공시와 인공지능 기반 환경경영도 강화한다
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[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = LG디스플레이가 국립생태원과 손잡고 파주 사업장 인근 비무장지대(DMZ)의 멸종위기종 보호와 생태계 복원에 나선다. 기업 활동이 자연환경에 미치는 영향을 체계적으로 관리하고 관련 정보를 공개하는 환경경영도 강화할 계획이다.
LG디스플레이는 기후에너지환경부 산하 국립생태원과 생물다양성 보전 및 자연자본 공시(TNFD) 대응을 위한 업무협약을 체결했다고 3일 밝혔다. 양측은 자연자본 공시 평가를 위한 생태정보 공유와 교육·자문, 사업장 인근 생태계 보전·복원사업 공동 발굴 등을 추진한다.
대표적으로 파주 사업장과 인접한 DMZ 민간인출입통제선 내 멸종위기종인 두루미와 재두루미의 서식지를 조성하고 관리할 계획이다. 국립생태원의 전문성을 활용해 생태계 복원 활동을 구체화하고, 관련 환경정보를 지속가능경영 공시에도 반영한다. 자연자본 공시는 기업 활동이 자연환경에 미치는 영향과 자연환경 변화에 따른 재무적 위험·기회를 파악해 공개하는 체계다.
LG디스플레이는 인공지능 전환(AX)을 활용한 친환경 경영도 추진하고 있다. 원료부터 제조, 운반, 사용, 폐기까지 제품 생애주기 전반의 환경 영향을 평가하는 전 과정 평가(LCA)에 AX를 접목했다. 이를 통해 제품의 생애주기별 탄소배출량을 자동으로 계산하고 요약하는 시스템을 구축했다.
김성희 LG디스플레이 최고안전환경책임자(CSEO)는 "생물다양성 보전은 기업의 지속가능한 성장을 위한 중요한 과제"라며 "국립생태원과의 협력을 통해 기업 활동이 자연에 미치는 영향을 체계적으로 파악하고, 지역 생태계 보전으로 이어지는 환경경영을 실천하겠다"고 말했다.
mkyo@newspim.com