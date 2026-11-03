신한투자증권, 1인가구 신탁에 상조서비스 연계

AI 핵심 요약beta
- 신한투자증권은 3일 웅진프리드라이프와 1인가구 상조서비스를 확대했다
- 양사는 생전 자산관리부터 장례 준비와 사후 재산지급을 지원한다
- 고객은 상조상품을 장례나 여행 등 라이프케어 서비스로 이용할 수 있다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 신한투자증권이 웅진프리드라이프와 손잡고 1인가구 고객을 위한 상조서비스를 확대한다. 생전 자산관리부터 장례 준비와 사후 재산지급까지 지원하는 신탁서비스에 상조·라이프케어 기능을 연계한다.
3일 신한투자증권에 따르면 지난달 28일 웅진프리드라이프와 '신한 프리미어 1인가구신탁' 고객을 대상으로 상조·라이프케어 서비스를 제공하기 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.
신한 프리미어 1인가구신탁은 1인가구 고객이 생활자금 지급과 장례 준비, 사후 재산지급, 기부계획 등을 생전에 설계할 수 있도록 지원하는 서비스다.
이번 협약에 따라 고객은 웅진프리드라이프와 별도 계약을 맺고 원하는 장례서비스를 미리 준비할 수 있다. 가입한 상조상품은 필요에 따라 여행 등 라이프케어 서비스로 전환해 이용할 수도 있다.
사후 재산지급 절차도 신탁계약에 따라 진행한다. 고객이 지정한 사망통지인이나 사후수익자가 관련 서류를 제출하면 상조서비스 비용과 세금 등을 정산한 뒤 잔여재산을 사후수익자에게 지급한다.
일반적인 상속 절차와 달리 신탁은 고객이 생전에 재산관리 방식과 사후 지급 대상을 정할 수 있다는 특징이 있다. 다만 실제 지급 범위와 절차는 신탁계약 내용에 따라 달라진다.
권영대 신한투자증권 투자상품본부장은 "1인가구 고객에게는 금융자산 관리뿐만 아니라 장례와 사후 절차를 자신의 뜻에 따라 미리 준비할 수 있는 체계가 중요하다"라며 "웅진프리드라이프와의 협업을 통해 고객이 필요한 상조서비스를 준비하고, 상황과 필요에 따라 다양한 라이프케어 서비스도 활용할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.
plum@newspim.com