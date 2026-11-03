LG전자, TV로 조선왕실 문화 선보인다…디지털 아트 21점 공개

AI 핵심 요약beta
- LG전자가 3일 스마트TV에 조선 왕실 문화유산 콘텐츠를 추가했다
- LG 갤러리 플러스에 궁궐·회화·도자기 등 21점을 선보였다
- LG전자는 예술 콘텐츠를 지속 확대해 시청 경험을 강화할 계획이다
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[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = LG전자가 스마트TV를 통해 조선시대 궁궐과 왕실회화, 도자기 등 한국의 전통문화를 감상할 수 있는 디지털 아트 콘텐츠를 선보인다. TV를 예술 작품을 감상하는 디지털 캔버스로 활용하는 서비스를 확대해 고객에게 차별화된 시청 경험을 제공한다는 구상이다.
3일 LG전자는 최근 독자 스마트TV 플랫폼 웹OS(webOS)의 아트 콘텐츠 서비스 'LG 갤러리 플러스(LG Gallery+)'에 'K-헤리티지 컬렉션: 시즌1 조선왕실 시리즈' 21점을 추가했다고 밝혔다. 이번 컬렉션에는 경복궁 근정전의 천장과 단청 등을 감상할 수 있는 '정전 안으로', 경회루의 야경을 담은 '달과 물 사이' 등 미디어아트 영상이 포함됐다.
조선왕실의 전통 회화와 공예품도 디지털 아트로 재구성했다. 일월오봉도와 모란도, 군안도 등 왕실회화를 비롯해 백자 달항아리, 분청사기, 청화백자, 국새 등을 TV 화면으로 감상할 수 있다. 이번 콘텐츠는 디지털트윈 기업 위프코가 디지털 자산을 기반으로 제작했으며 헤리티지랩이 기획·창작을, 엘팩토리가 플랫폼 연계와 유통을 담당했다.
LG전자는 영국 내셔널 갤러리 런던, 미국 메트로폴리탄 미술관, 국립현대미술관 등 주요 미술관과 협력해 다양한 예술 작품을 제공하고 있다. 사치아트 등 아트 플랫폼과도 협업해 현대미술부터 게임 일러스트, 자연 경관 사진까지 5000개 이상의 콘텐츠를 LG 갤러리 플러스에서 선보이고 있다. 향후 한국의 전통문화를 디지털 아트로 재현한 컬렉션도 지속 확대할 계획이다.
조병하 LG전자 MS사업본부 webOS플랫폼사업센터장 부사장은 "LG 갤러리 플러스로 예술 작품을 감상하고, 나만의 공간 인테리어를 완성할 수 있도록 아트 콘텐츠를 지속 강화할 것"이라고 말했다.
mkyo@newspim.com