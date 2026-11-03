10월 소비자물가 2.8%로 소폭 둔화…한은 "11월도 2%대 후반 예상"

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농축수산물 가격 하락에 상승률 둔화…가공식품은 상승폭 확대

근원물가 2.8% 유지…비용·수요측 물가 압력 지속

[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 지난달 소비자물가 상승률이 농축수산물 가격 하락에 힘입어 2.8%로 소폭 둔화했다. 다만 근원물가가 높은 수준을 유지하고 가공식품 가격 상승폭도 확대되면서 한국은행은 이달에도 소비자물가 상승률이 2%대 후반을 이어갈 것으로 전망했다.

한국은행은 3일 오전 이지호 부총재보 주재로 '물가 상황 점검회의'를 열고 최근 물가 동향과 향후 흐름을 점검했다고 밝혔다.

한은에 따르면 10월 소비자물가 상승률은 전년 동월 대비 2.8%로 9월(2.9%)보다 0.1%포인트(p) 하락했다. 지난 8월 3.1%를 기록한 이후 두 달 연속 상승폭이 축소됐다.

이지호 한국은행 부총재보가 3일 오전 서울 중구 한국은행 본관에서 열린 '물가 상황 점검회의'를 주재하고 있다. [사진=한국은행]

농축수산물 가격 하락이 전체 물가 상승률을 낮췄다. 농축수산물 가격 상승률은 9월 -0.3%에서 10월 -1.7%로 하락폭이 확대됐다. 특히 채소류 가격 상승률이 같은 기간 0.0%에서 -11.2%로 낮아졌다. 반면 축산물 가격 상승률은 3.7%에서 4.8%로 높아졌다.

석유류 가격은 전년 동월 대비 14.9% 상승해 전월(14.8%)과 비슷한 흐름을 보였다. 중동 긴장이 다시 고조되면서 국제유가가 높은 수준을 유지했지만 최고가격제가 지속된 영향이다.

가공식품 가격 상승률은 원·부자재 비용 상승 등의 영향으로 9월 2.1%에서 10월 2.9%로 확대됐다. 생활물가 상승률도 같은 기간 2.5%에서 2.6%로 높아졌다.

식료품과 에너지를 제외한 근원물가 상승률은 전월과 같은 2.8%를 기록했다. 개인서비스 가격 상승률은 3.5%에서 3.3%로, 내구재는 4.9%에서 4.8%로 소폭 낮아졌지만 여전히 높은 수준을 유지했다. 공공서비스 가격 상승률은 1.5%에서 1.7%로 확대됐다.

한은은 소비자물가 상승률이 소폭 둔화했지만 기조적인 물가 상승 압력은 여전히 크다고 평가했다. 그동안 누적된 비용 부담이 소비자 가격에 반영되면서 여행·외식 서비스와 전자제품 등을 중심으로 높은 상승률이 이어지고 있다는 설명이다.

향후 물가 흐름도 높은 수준을 지속할 것으로 내다봤다. 중동 정세에 따른 국제유가 변동성이 남아 있는 데다 비용 상승의 가격 전가와 수요 측 물가 압력도 확대되고 있어서다.

이지호 부총재보는 "10월 소비자물가는 농축수산물 출하여건 개선으로 전월에 비해 오름폭이 소폭 축소됐으나 개인서비스와 내구재 등을 중심으로 높은 상승세를 지속했다"고 평가했다.

이어 "11월 소비자물가 상승률은 국제유가 움직임 등에 영향받겠지만 근원물가의 높은 오름세를 감안할 때 2%대 후반 수준을 이어갈 것으로 예상된다"고 말했다.

이 부총재보는 "향후 소비자물가가 중동상황의 불확실성이 여전한 가운데 비용충격의 전이, 수요측 압력 증대 등으로 높은 오름세를 지속할 것으로 예상되는 만큼 경계심을 가지고 물가상황을 점검해 나가겠다"고 강조했다.

eoyn2@newspim.com