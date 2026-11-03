[특징주] 로킷헬스케어, 신장재생 패치 대동물 시험 성과에 23% ↑

AI 핵심 요약beta
- 로킷헬스케어는 3일 AI 신장재생 패치의 대동물 시험에서 기능 개선을 확인했다
- 신장 83.3%를 절제한 미니피그에서 패치군 GFR이 대조군보다 높게 나타났다
- 로킷헬스케어는 추가 검증과 국내 인체 임상시험으로 효과를 평가할 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
패치 부착군, 4주 차 정상 대비 신기능 80.3% 기록
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 3일 로킷헬스케어가 인공지능(AI) 기반 신장재생 패치의 대동물 시험에서 신장 기능 개선 결과를 확인했다는 소식에 장 초반 급등하고 있다.
이날 한국거래소에 따르면 오전 10시 2분 기준 로킷헬스케어는 전 거래일 대비 23.16% 오른 2만950원에 거래 중이다.
주가 상승은 로킷헬스케어가 미니피그를 대상으로 진행한 신장재생 패치 시험에서 신장 기능 개선 결과를 확보했다고 발표한 영향으로 분석된다.
이날 로킷헬스케어는 미국 하버드 의대 연구팀과의 협력을 통해 미니피그에서 사구체여과율(GFR)을 직접 측정하는 기술을 구축하고, 신장재생 패치의 효과를 평가했다고 밝혔다.
회사에 따르면 신장의 약 83.3%를 절제한 미니피그에 AI 기반 신장재생 패치를 부착한 결과, 시술 4주 차 사구체여과율은 정상 대조군 대비 80.3% 수준을 기록했다. 패치를 부착하지 않은 대조군의 61.2%보다 높은 수치다.
또한 패치 부착 시험군의 사구체여과율은 평균 1.22mL/min/kg으로, 무처치 대조군의 0.93mL/min/kg보다 약 31.2% 높게 나타났다. 로킷헬스케어는 이번 결과를 바탕으로 신장재생 패치의 기능적 효과를 추가 검증하고, 국내 의료기관에서 진행 중인 인체 임상시험을 통해 안전성과 유효성을 평가할 계획이다.
nylee54@newspim.com