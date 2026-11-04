키움증권, 사우디 식품의약청장 초청 한·사우디 간담회 진행

AI 핵심 요약beta
- 키움증권이 3일 사우디 식품의약청장을 초청해 간담회를 열었다
- 양국 바이오·헬스케어 협력과 국내 기업의 사우디 진출을 논의했다
- 참석자들은 규제 요건과 협력 사례를 공유하고 시장 전망을 살폈다
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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 키움증권은 지난 3일 서울 여의도 본사에서 사우디아라비아 식품의약청(SFDA) 청장을 초청해 '한·사우디 간담회'를 개최했다고 밝혔다. SFDA는 우리나라 식품의약품안전처와 같은 역할을 하는 사우디 정부 기관이다.
4일 키움증권에 따르면 이번 간담회는 양국 바이오·헬스케어 산업 협력을 넓히기 위해 마련됐다. 국내 기업이 사우디 시장에 진출할 방안도 모색했다.
행사에는 히샴 알자데이(Hisham Aljadhey) SFDA 청장과 사에드 알마다니(Saeed H. Almadani) 주한 사우디아라비아 대사관 상무관 등 사우디 측 주요 인사가 참석했다. 국내 기업 관계자들도 함께했다.
참석자들은 한·사우디 협력 성공 사례를 공유하고, SFDA 규제 체계와 관련 요건을 살폈다. 국내 기업의 사우디 시장 진출에 관한 질의응답도 이어졌다.
키움증권 리서치센터는 바이오·헬스케어 시장 분석을 맡았다. 제약·바이오 담당 허혜민 연구원은 달라진 K-바이오 산업 환경과 전망을 짚고, 사우디의 바이오 전략을 소개했다. 의료기기 담당 신민수 연구원은 의료기기 산업 동향을 분석했다.
키움증권 관계자는 "글로벌 산업 환경과 주요 시장 정책 변화를 분석해 투자자와 기업에 유용한 정보를 전하는 것이 중요하다"며 "앞으로도 리서치 역량을 바탕으로 국내 기업이 글로벌 시장 기회를 이해하는 데 도움이 되는 분석을 제공하겠다"고 말했다.
rkgml925@newspim.com