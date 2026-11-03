보험설계사 자해 보험사기…9억원 챙긴 일당 5명 검거

AI 핵심 요약beta
- 전남경찰청은 3일 고의 자해로 보험금 편취한 5명을 검거했다
- 보험설계사 등 일당은 5년간 40여 차례 9억원을 가로챘다
- 경찰은 주범 등 3명을 구속하고 추가 수사를 이어가기로 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주에서 보험설계사가 보험금 청구 절차에 밝은 점을 악용해 공범들의 고의 자해를 유도하고 약 9억원의 보험금을 가로챈 일당이 경찰에 붙잡혔다.
전남경찰청 반부패·중요경제범죄수사1대는 고의로 신체에 상처를 내고 보험금을 편취한 혐의로 보험설계사 A씨 등 5명을 검거하고 이 가운데 3명을 구속했다고 3일 밝혔다.
이들은 2021년 1월 3일부터 올해 1월 15일까지 약 5년간 40여 차례에 걸쳐 스스로 신체에 상처를 내고 치료비 명목으로 보험금을 청구해 8개 보험사로부터 약 9억원을 받아 챙긴 혐의를 받는다.
보험설계사인 A씨는 보험금 청구와 수령 절차에 익숙한 점을 이용해 공범들의 보험금 청구를 대신 처리했다. 이후 보험사에서 지급받은 보험금을 일정 비율로 나눠 가진 것으로 조사됐다.
경찰은 보험사기 공모 사실을 입증할 핵심 증거를 확보해 혐의를 규명하고 주범 A씨 등 3명을 구속했다.
경찰 관계자는 "올해 2월 2일부터 10월 31일까지 보험사기 특별단속을 실시했다"며 "앞으로도 추가 수사를 통해 보험사기 범죄를 끝까지 엄단하겠다"고 말했다.
ej7648@newspim.com