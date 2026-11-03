라코스테, 성수동에 브랜드 문화공간 '클럽하우스 성수' 오픈

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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 프랑스 패션 스포츠 브랜드 라코스테가 서울 성수동에 브랜드 역사와 예술, 라이프스타일 콘텐츠를 결합한 플래그십 스토어 '라코스테 클럽하우스 성수'를 개장했다.

[이미지=라코스테]

지난 10월 30일 문을 연 이 공간은 800㎡ 이상의 면적에 패션, 스포츠, 예술, 식음료 콘텐츠를 함께 구성한 복합문화공간이다.

이번 매장은 라코스테의 브랜드 유산과 서울의 창의적인 문화 환경을 연결하는 데 초점을 맞췄다. 상품 전시 및 판매뿐만 아니라 건축, 현대미술, 카페 등을 통해 브랜드 가치를 전달하도록 기획됐다.

공간 디자인은 성수동의 산업적 건축물과 라코스테의 테니스 역사에서 영감을 얻었다. 성수동 붉은 벽돌 건축물에서 착안한 테라코타 색상과 테니스의 우아함을 상징하는 화이트 색상을 사용했다.

매장 내부에는 테니스와 브랜드 상징을 주제로 한 예술 작품이 전시된다. 입구에는 아티스트 마우리시오 알레호의 대형 작품이 설치됐으며, 한국 작가들도 라코스테의 브랜드 요소를 재해석한 작품을 선보인다.

제품 매장은 층별로 특성을 달리해 운영한다. 브랜드 대표 상품인 폴로 셔츠를 소개하는 '폴로 월(Polo Wall)'을 중심으로 여성복, 남성복, 스포츠 컬렉션, 캡슐 컬렉션 등을 배치했다. 일부 제품에는 고객이 원하는 디자인 요소를 반영할 수 있는 커스터마이징 서비스도 제공한다.

아시아 최초로 도입된 '카페 라코스테(Café Lacoste)'는 패션과 스포츠 경험을 미식과 라이프스타일 분야로 확장하기 위해 마련됐다. 카페에서는 폴로 셔츠 형태를 표현한 '폴로 케이크(Polo Cake)'와 프랑스 라이프스타일에서 영감을 얻은 음료를 판매한다.

티에리 기베르 라코스테 글로벌 CEO는 "라코스테의 정체성을 온전히 담는 동시에 서울 고유의 감성을 품은 공간이 될 것"이라고 밝혔다.

라코스테는 향후 클럽하우스 성수를 지역 크리에이티브 커뮤니티와 협력하는 문화 공간으로 운영할 계획이다. 패션, 예술, 문화를 주제로 한 행사와 프로그램을 진행하고 지역 창작자 및 방문객 간 교류를 확대할 예정이다.

라코스테는 1933년 프랑스 테니스 챔피언 르네 라코스테에 의해 설립된 브랜드다. 스포츠 헤리티지를 기반으로 프렌치 패션 스포츠 브랜드로 성장해 왔으며, 피케 소재 폴로 셔츠를 세계 최초로 선보였다. 현재는 폴로 셔츠를 비롯해 남성복, 여성복, 풋웨어, 액세서리 등으로 제품 영역을 확대하고 있다.

[이미지=라코스테]

whitss@newspim.com