NC AI, 초경량 비전 언어모델 '배키 비전 3B' 개발

AI 핵심 요약beta
- NC AI는 3일 로봇용 초경량 시각·언어 모델을 개발했다고 밝혔다.
- 배키 비전 3B는 글로벌 4B·8B급 모델 6종을 앞선 성능을 기록했다.
- NC AI는 후속 강화학습을 거쳐 로봇·엣지 장비에 탑재할 계획이다.
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= NC AI가 로봇과 산업용 장비에 탑재할 수 있는 초경량 시각-언어 모델 '배키 비전 3B'를 개발했다고 3일 밝혔다.
이 모델은 연산 자원이 제한된 엣지 디바이스에 직접 탑재되도록 설계된 경량 멀티모달 모델이다. 로봇이 현장에서 실시간으로 주변 공간과 물체 상태를 인식하고 물리적 행동을 수행하는 데 필수적이다.
배키 비전 3B는 작은 규모임에도 로봇·공간 이해 영역에서 글로벌 동급 최고 수준의 성능을 입증했다. 로봇·공간 추론을 평가하는 3대 글로벌 벤치마크(다중 이미지 공간 지각 'BLINK', 체화 추론 'ERIQ', 체화 공간 추론 'ERQA')의 평균 점수에서 63.8점을 기록했다.
이는 체급이 더 큰 4B급 및 8B급 글로벌 공개 모델 6종을 모두 앞선 수치다. 심층 추론 모드에서도 63.2점을 기록해 8B급 모델(48.3점)을 크게 앞섰다.
NC AI는 산업 현장의 특수성을 모델 설계 단계부터 반영했다. 비디오 입력 시 4초, 8프레임 단위로 프레임 간 관계를 동시에 분석해 로봇의 미세한 동작이나 작업 대상의 궤적 같은 시간 단서를 즉각 포착할 수 있다. 학습 과정에서도 용접 결함 등 실제 산업 현장 이미지와 로봇·공간 추론 데이터를 대거 포함했다.
배키 비전 3B를 용접 도메인에 특화시킨 경량 모델의 성능도 검증했다. 용접 분류 정확도는 기존 모델 대비 41.1점에서 80.9점으로 약 2배 상승했고 결함 감지 및 상태 추론 지표는 39.3점에서 69.8점으로, 위치 및 형상 인식 정확도는 5.3점에서 72.5점으로 향상됐다.
NC AI는 자체 인프라를 활용해 사전학습과 2단계 미세조정 레시피를 독자적으로 구축함으로써 외부 기술 종속 없는 자체 모델 개발 기반을 확보했다. 그동안 한화오션, 포스코DX, 현대로템 등과 협력해 자율 용접 로봇, 산업 현장 휴머노이드 로봇 실증, 월드모델 구축 등을 추진해왔다.
NC AI는 배키 비전 3B에 후속 강화학습을 더해 모델을 고도화하고 현재 추진 중인 다양한 프로젝트의 로봇 및 엣지 장비에 핵심 시각 엔진으로 탑재할 계획이다.
이연수 NC AI 대표는 "피지컬 AI가 가상 시뮬레이션을 넘어 실제 산업 현장의 로봇과 장비에서 실시간으로 작동하려면 제한된 하드웨어 자원에서도 공간을 정확히 이해하고 판단하는 고성능 경량 모델이 필수적"이라며 "글로벌 동급 모델을 뛰어넘는 '배키 비전 3B'는 NC AI가 추진 중인 철강, 조선, 국방 분야의 로보틱스 및 VLA 기술을 현장에 안착시키는 핵심 동력이 될 것"이라고 밝혔다.
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