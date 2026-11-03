플래티어, 글로벌 종합물류기업 '트라이센티스 토스카' 공급

AI 핵심 요약beta
- 플래티어가 3일 글로벌 물류기업 L사에 토스카를 공급했다
- 플래티어는 L사의 창고관리시스템 테스트 자동화를 추진했다
- 양사는 물류 시스템 운영 안정성과 품질 검증 체계를 강화한다
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복잡한 WMS 주요 물류 프로세스 검증
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 플래티어가 글로벌 종합물류기업 L사에 트라이센티스의 모델 기반 테스트 자동화 솔루션 '토스카(Tosca)'를 공급하고 기술 지원하기로 계약했다고 3일 밝혔다.
L사는 해상·항공·철도 운송과 창고관리, 통관 등 엔드투엔드 서비스를 제공하는 글로벌 물류 기업이다. 최근 국내에 로봇·AI 등 신기술 기반 물류 연구 공간을 열며 물류 혁신을 추진 중이다.
회사에 따르면 물류 산업에서 창고관리시스템(WMS)은 화주별 맞춤 출하 프로세스와 다양한 프로모션 조건을 실시간으로 처리하는 핵심 인프라다. 시스템 운영 안정성과 결함 발견 역량이 비즈니스 경쟁력을 좌우하는 만큼, 이번 계약은 복잡한 물류 IT 시스템의 운영 안정성을 높이고 소프트웨어 품질 검증 체계를 고도화하기 위해 추진됐다.
플래티어는 본계약 전 L사의 핵심 창고관리시스템을 대상으로 기술검증(PoC)을 완료했다. 동적 웹 UI로 구성된 물류 관리 화면에 토스카의 노코드·모델 기반 테스트 자동화 방식을 적용해 실제 운영 환경에서의 활용 가능성을 확인했다.
플래티어는 트라이센티스의 한국 공식 파트너로서 전문 엔지니어를 투입해 L사의 물류 시스템 환경에 맞는 테스트 자동화 프레임워크를 구축할 예정이다. 단계적인 교육과 기술 지원을 통해 현업 실무진이 직접 운영하는 테스트 자동화 체계를 안착시킬 계획이다.
장재웅 플래티어 IDT사업부문장은 "이번 계약은 금융·제조 분야에 이어 대규모 물류 엔터프라이즈 영역에서도 플래티어의 테스트 자동화 기술력과 트라이센티스 토스카의 우수성을 입증한 성과"라며 "앞으로도 국내 엔터프라이즈 고객의 AI·DevOps 및 테스트 자동화 기반 디지털 전환을 지원하겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com