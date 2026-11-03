김민석 "조국혁신당 합당·시기 전제 못 해…'1월 시한론'은 당내 투쟁 수단"

AI 핵심 요약beta
- 김민석 대표는 3일 조국혁신당과의 1월 합당론에 선을 그었다
- 김 대표는 합당 시한을 정하는 방식이 당내 투쟁 수단이라고 지적했다
- 민주당은 총선 연대와 협력을 추진하되 합당은 당원 뜻에 따르기로 했다
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"저런 식으로 접근하면 상당히 어려워지지 않겠나"
[서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 김민석 더불어민주당 대표는 3일 정청래 전 대표가 조국혁신당과의 합당 시한을 내년 1월로 제시한 것과 관련해 "합당을 전제할 수도 없고 시기를 전제할 수도 없는 사안"이라고 선을 그었다.
김 대표는 이날 당 공식 유튜브 민주당티비의 '민티 07'에 출연해 '1월 합당' 주장에 대해 "선의의 통합이나 진지한 논의 과정이라기보다는 일종의 당내 투쟁의 수단처럼 제기됐다"며 "정말로 1월에 통합을 하려고 생각한다면 저런 식으로 접근하면 상당히 어려워지지 않겠느냐"고 지적했다.
특히 정 전 대표 시절 합당이 무산됐던 점을 언급하며 "정당의 합당이나 해산은 가장 당원 주권적인 결정이자 당원들의 총의가 응집돼야 하는 결정"이라며 "당원들의 의사를 수렴하는 과정과 절차를 존중하면서 문제를 제기했어야 한다"고 강조했다.
현재 당내 상황에 대해서는 "지난 합당론 논란 시기 이후 최근에는 훨씬 어려운 환경인 것이 사실이고, 그에 대한 부정적인 분포가 많이 있다"며 "대원칙은 다음 총선에서 1대1 구도를 만든다는 것을 전제하고 연대와 정책 협력을 해나가는 것이며, 합당 여부는 여러 논의를 거쳐 당원 의사를 형성해 가는 과정에서 다뤄야 한다"고 짚었다.
아울러 김 대표는 "어떤 선을 정해 놓고 거기에 다른 당내 스케줄을 연계시키듯이 하는 것은, 그것을 바라는 분들의 경우조차 실제로는 도움이 되지 않는다"며 시한을 못 박는 방식의 접근에 거듭 우려를 표명했다.
seo00@newspim.com