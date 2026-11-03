전국 광역 단체장 11월 3일 일정

AI 핵심 요약beta
- 민형배 시장 등 주요 광역단체장들이 2일 국무회의와 정책협의회에 참석했다
- 전국 광역단체장들은 2일 예산 확보와 정례회 등 주요 일정에 나섰다
- 단체장들은 2일 교육·복지·산업·행정 관련 행사들을 진행했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
▲민형배 전남광주특별시장
-더불어민주당 전남광주통합특별시당-전남광주통합특별시 예산정책협의회(07:30 국회의원회관)
-국무회의(10:00 청와대)
▲신용한 충북지사
-한건복지재단 칠순추억여행 발대식 및 지원금 기탁식(07:30 청주예술의전당 주차장)
-충북어린이집연합회 플리마켓 성금 기탁식(14:00 여는마당)
▲이원택 전북지사
-전북 새만금 로봇 팜 팩토리 정책간담회 (11:00 국회의원회관)
-국가예산 확보 활동 (13:00 국회)
간부회의 (09:00 종합상황실)
-산은인프라자산운용 전주사무소 개소식 (13:20 한국산업은행)
▲허태정 대전시장
-확대간부회의(9:00 대회의실)
-2026년 공무직 노동조합 체육대회 개최(11:00 대청공원)
-시 이전 희망기관 노동조합 2차 간담회(14:00 중회의실)
▲조상호 세종시장
-확대간부회의(9:00 대회의실)
-제13회 농업인 한마음대회(10:30 농업기술센터)
-제107회 전국체전 해단식(17:00 여민실)
▲박수현 충남지사
-국회의원 정책설명회(10:00 서울)
▲우상호 강원도지사
-제350회 정례회 개회(15:00 도의회 본회의장)
▲추미애 경기도지사
-11:00 제395회 정례회 1차 본회의 / 본회의장
-14:00 주간회의 / 율곡홀
▲이철우 경북도지사
-화공 굿모닝 특강(403회);국내 식품산업 현황 및 농협 식품사업 추진방향(07:20 다목적홀)
-실국원장 간부회의(09:30 원융실)
-경상북도-히로시마현 자매결연 1주년 기념 환영 만찬(19:00 스탠포드호텔 안동)
▲추경호 대구광역시장
-확대간부회의(09:00 동인청사 대회의실)
-2026년 고위직 대상 성희롱·성폭행 예방교육(10:30 동인청사 대회의실)
-혁신도시 교육여건 개선을 위한 상생협약(14:00 산격청사 대회의실)
-자율주행 시승행사(15:30 동성로 입구 광장)
▲전재수 부산시장
-제341회 정례회 1차 본회의( 10:00 시의회 본회의장)
-2026년 제20회 세계해양포럼 개막식( 15:00 부산항국제전시컨벤션센터)
-시 산하 공공기관장 미래 전략 워크숍( 16:40 인재개발원)
▲박완수 경남지사
-경상남도 교육행정협의회 정기회의(10:00 도정회의실)
-제438회 도의회 정례회 제1차 본회의(14:00 도의회)
▲박찬대 인천시장
- 국무회의 (10:00 청와대)
- 훈맹정음 반포 100주년 기념식 (15:30 문화예술 회관)
[전국 종합=뉴스핌]
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