대전시의회 산건위, 동물복지 강화·치유농업 육성 벤치마킹

AI 핵심 요약beta
- 대전시의회 산업건설위원회가 2일 청주동물원 등을 방문했다
- 위원회는 오월드를 생태형 공공동물원으로 전환하는 방안을 논의했다
- 충북농업기술원 사례를 살펴 치유농업 육성 방안도 모색했다
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[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 대전시의회 산업건설위원회가 동물복지 중심의 공공동물원 전환과 치유농업 육성을 위한 선진사례를 점검했다.
2일 시의회에 따르면 산업건설위원회는 이날 청주동물원과 충북농업기술원을 방문해 동물복지 시스템과 농업기술 연구·치유농업 운영 현황을 살펴보는 현장 연찬을 진행했다.
위원들은 청주동물원에서 야생동물 구조와 보호를 중심으로 한 운영체계를 살펴보고 동물복지를 고려해 개선한 방사장과 구조된 사자 '바람이'의 보호 공간 등을 둘러봤다.
특히 오는 2028년 동물원 허가제 전면 시행에 대비해 대전 오월드를 단순 전시·관람 중심에서 벗어나 야생동물 구조와 보호 기능을 강화한 생태형 공공동물원으로 전환하는 방안을 논의했다.
충북농업기술원에서는 농업과학관과 치유농업센터를 둘러보고 최신 농업 연구시설과 치유농업 프로그램 운영 사례를 살펴 대전시 농업정책에 접목할 방안을 모색했다.
하경옥 위원장은 "동물을 구조하고 치료해 야생으로 돌려보내는 청주동물원의 생태 친화적 운영체계와 농업기술원의 최신 연구시설이 인상적이었다"며 "현장에서 확인한 사례를 바탕으로 대전 오월드가 시대적 흐름에 맞는 공공동물원으로 발전하고 농업기술센터의 치유농업 기능도 강화될 수 있도록 위원회 차원에서 적극 지원하겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com