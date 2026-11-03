HL디앤아이한라, 서울 4대문 안 아파트 '경희궁 에피트' 분양

AI 핵심 요약beta
- HL디앤아이한라가 11월 서울 종로구에 경희궁 에피트를 공급했다
- 경희궁 에피트는 228세대 중 135세대를 일반분양했다
- 지하철과 도심 인프라를 갖춘 돈의문 재개발 마지막 사업지다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = HL디앤아이한라가 서울 종로구 돈의문 일대에 '경희궁 에피트' 아파트 공급을 11월에 시작한다.
단지는 서울 종로구 교남동 일원에 지하 6층~지상 21층, 2개 동 규모로 건립된다. 전용면적 39㎡·59㎡·84㎡로 구성되며, 총 228세대 중 135세대가 일반분양 물량이다. HL디앤아이한라의 주거 브랜드 '에피트'가 서울 4대문 안에 적용되는 첫 사업지다.
돈의문 일대는 광화문, 시청 등 서울 도심 업무지역과 가깝고 종로·을지로 등 주요 업무지구로의 이동이 편리하다. 백화점, 병원, 학교 등 생활시설과 경희궁, 덕수궁, 서울역사박물관 등 역사·문화시설 이용이 가능하다.
지하철 1·2·3·5호선 등 대중교통망을 이용할 수 있다. 서울 도심은 기존 건축물과 기반시설이 밀집해 신규 아파트 공급 부지가 한정적인 만큼, 업무·교통·상업시설이 형성된 지역에서 신축 주거시설을 선택할 기회가 많지 않다는 것이 특징이다.
돈의문 재정비촉진구역은 1·2·3구역으로 나뉘어 개발이 진행됐다. 1구역에는 경희궁자이가 2017년 입주했으며, 3구역에는 NH농협타워가 들어섰다. 경희궁 에피트는 2구역에 공급되며, 기존 돈의문 생활권에 신규 주거시설이 추가된다.
교통 여건으로는 지하철 5호선 서대문역과 3호선 독립문역을 도보로 이용할 수 있다. 서대문역에서 단지까지 연결되는 지하보행통로도 계획돼 있다. 주변 업무시설과의 보행 연결성 확보도 고려됐다.
생활 편의시설로는 영천시장과 서대문역 농협하나로마트 등이 인근에 있다. 강북삼성병원, 서울적십자병원 등 의료시설과 경희궁, 서울역사박물관 등 역사·문화시설도 주변에 있다. 서대문독립공원, 안산, 인왕산 등 녹지공간 이용도 가능하다.
교육시설로는 덕수초등학교, 동명여중, 인창중·고등학교, 이화여고 등이 인근에 있다. 연세대, 이화여대, 서강대 등 대학도 위치한다. 덕수초등학교는 10여 개의 방과후 프로그램과 셔틀버스를 운영하는 것으로 알려졌다.
경희궁 에피트는 총 228세대 중 135세대를 일반분양하며, 전용면적 39㎡·59㎡·84㎡로 공급된다. 돈의문 재개발사업의 마지막 개발사업지에 조성되는 만큼, 기존 도심의 생활 인프라를 활용할 수 있는 신규 주거단지로 계획됐다.
HL디앤아이한라 관계자는 "경희궁 에피트는 돈의문 재개발사업의 완성을 상징하는 주거단지"라며 "서울 도심의 다양한 생활 인프라를 가까이에서 이용할 수 있는 주거환경을 제공할 계획"이라고 말했다.
사업은 지엘돈의문디앤씨가 위탁하고 한국투자부동산신탁이 시행하며 HL디앤아이한라가 시공한다. 모델하우스는 11월 중 서울특별시 은평구 증산동에 개관할 예정이다.
whitss@newspim.com