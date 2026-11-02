[오늘날씨] 오전 비 그쳐…아침 최저 5도 '쌀쌀'

AI 핵심 요약beta
- 기상청은 2일 전국 비가 오전에 그치고 차차 맑아진다고 예보했다
- 아침 최저기온은 5~13도로 내려가 쌀쌀한 날씨가 이어지겠다
- 낮 최고기온은 14~20도이며 미세먼지는 오전 좋음, 오후 보통 수준이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 월요일인 2일은 전날부터 전국 곳곳에 내리던 비가 오전에 그칠 전망이다. 아침 최저기온은 5도까지 내려가 쌀쌀하겠다.
기상청에 따르면 이날 전국은 대체로 흐리다가 오전부터 맑아지겠다. 서울·인천·경기북부와 강원중·북부를 제외한 전국 대부분 지역에는 새벽까지 곳에 따라 비가 내리겠다. 서울·인천·경기북부에는 이른 새벽 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠다.
예상 강수량은 경기남부와 강원중·남부 5㎜ 미만, 충청권 5~20㎜, 광주·전남과 부산·울산·경남 5~40㎜, 전북과 대구·경북 5~20㎜, 울릉도·독도 5㎜ 안팎, 제주도산지·중산간 10~60㎜, 제주도해안 5~30㎜다.
아침 최저기온은 5~13도로 예상된다. ▲서울 9도 ▲인천 9도 ▲수원 8도 ▲춘천 7도 ▲강릉 11도 ▲청주 7도 ▲대전 8도 ▲전주 8도 ▲광주 10도 ▲대구 9도 ▲부산 13도 ▲울산 12도 ▲제주 17도다.
낮 최고기온은 14~20도로 예상된다. ▲서울 15도 ▲인천 15도 ▲수원 16도 ▲춘천 15도 ▲강릉 19도 ▲청주 17도 ▲대전 17도 ▲전주 17도 ▲광주 18도 ▲대구 18도 ▲부산 20도 ▲울산 19도 ▲제주 19도다.
바다 물결은 서해 앞바다에서 0.5~2.0m, 남해 앞바다에서 0.5~1.5m, 동해 앞바다에서 0.5~2.0m로 일겠다.
에어코리아에 따르면 미세먼지 농도는 전 권역에서 오전에는 '좋음', 오후에는 '보통' 수준을 보이겠다.
jason14@newspim.com