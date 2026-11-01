[라리가] 이강인, 67분 활약+골대 강타…AT마드리드 7연승

AI 핵심 요약beta
- AT마드리드는 31일 이강인을 선발로 내세워 레반테를 2-0으로 꺾었다
- AT마드리드는 리그 7연승으로 바르셀로나를 제치고 선두에 올랐다
- 이강인은 67분간 뛰며 골대를 맞히는 등 득점 없이 교체됐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
바르셀로나 제치고 리그 선두 도약
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 스페인 프로축구 아틀레티코 마드리드(AT마드리드)의 이강인이 선발 출전해 팀의 리그 선두 도약에 힘을 보탰다.
디에고 시메오네 감독이 이끄는 AT 마드리드는 31일(한국시간) 스페인 발렌시아의 에스타디오 시우다드 데 발렌시아에서 열린 2026-2027시즌 라리가 11라운드 레반테 원정 경기에서 2-0으로 완승했다. 최근 리그 7연승을 달린 AT 마드리드는 승점 28(9승 1무 1패)을 확보하며 한 경기를 덜 치른 바르셀로나(승점 27)를 제치고 리그 선두로 올라섰다. 반면 레반테는 승점 10(2승 4무 5패)으로 16위에 머물렀다.
이날 훌리안 알바레스와 함께 공격진에 선발 배치된 이강인은 후반 22분 조너선 데이비드와 교체될 때까지 67분간 피치를 누볐다. 패스 성공률 91%(34회 중 31회 성공)를 기록하며 공격의 물꼬를 텄으나 골대 불운에 가로막혀 시즌 3호골 달성에는 실패했다.
전반 25분 페널티 박스 바깥에서 시도한 왼발 슈팅이 크로스바를 살짝 넘어간 데 이어 후반 10분 결정적인 기회가 찾아왔다. 파블로 바리오스의 패스를 받아 페널티 에어리어 정면에서 감아 찬 왼발 슈팅이 수비수에 맞고 굴절된 뒤 크로스바를 강타하며 아쉬움을 삼켰다.
축구 통계 매체 '풋몹'과 '소파스코어'는 드리블 성공률과 경합 승률 부진을 이유로 이강인에게 팀 내 선발 선수 중 가장 낮은 평점인 6.4점을 매겼다.
팀의 선제골은 전반 36분에 나왔다. 알렉스 바에나의 패스 흐름을 틈타 침투한 알레한드로 그리말도가 페널티 박스 왼쪽에서 강력한 왼발 슈팅으로 상대 골망을 갈랐다. 이어 후반 17분 바에나의 정교한 스루패스를 받은 줄리아노 시메오네가 문전에서 골키퍼를 따돌린 뒤 왼발로 마무리해 2-0 승리에 쐐기를 박았다.
시메오네 감독은 오는 4일 국가대표 수비수 김민재가 포진한 바이에른 뮌헨(독일)과의 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 일정을 고려해 후반 22분 이강인과 알바레스를 동시에 불러들이며 체력을 안배했다.
psoq1337@newspim.com