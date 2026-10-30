대한항공·아시아나항공, 통합 앞두고 안전 결의…'세이프티 데이' 개최

AI 핵심 요약beta
- 대한항공과 아시아나항공은 30일 통합 안전문화 행사를 개최했다.
- 양사 임직원은 공동 안전선언을 발표하고 안전관리 체계 강화를 다짐했다.
- 양사는 통합 항공사 출범을 앞두고 현장별 안전 활동을 이어갔다.
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안전 우수 사례 통합 시상·현장별 안전 캠페인 진행
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= 대한항공과 아시아나항공이 오는 12월 통합 항공사 출범을 앞두고 안전 문화 통합에 나섰다. 양사 임직원이 함께 안전 경영 의지를 다지고 현장별 안전 관리 체계를 강화한다는 방침이다.
대한항공과 아시아나항공은 30일 서울 강서구 대한항공 본사에서 제4회 '세이프티 데이(Safety Day)' 행사를 개최했다고 밝혔다.
이날 행사에는 우기홍 대한항공 대표이사 부회장과 송보영 아시아나항공 대표이사를 비롯해 양사 임직원 200여명, 지상조업사인 한국공항과 아시아나에어포트 직원들이 참석했다.
올해 행사 슬로건은 지난해와 동일한 '하나의 팀, 하나의 안전(One Team, One Safety)'으로 정했다. 통합 항공사 출범에 앞서 양사의 안전 문화를 하나로 융합하고 현장에 정착시키겠다는 취지다.
양사 임직원들은 '기억하고(Remember), 배우고(Learn), 행동한다(Act)'는 메시지를 담은 안전 영상을 시청하고, 안전 경영의 핵심 가치를 담은 공동 안전 선언을 발표했다.
안전 선언은 전문성, 책임감, 배려, 협력, 예방, 도전 등 6개 항목으로 구성됐다. 양사는 이를 통해 통합 이후에도 안전을 최우선 가치로 삼겠다는 의지를 강조했다.
안전 우수 사례를 공유하고 격려하는 '비욘드 엑설런스(Beyond Excellence)' 통합 시상식도 진행됐다. 비행계획에 반영되지 않은 공항 상황을 사전에 보고해 안전한 이륙에 기여한 대한항공 운항승무원이 사내 자율보고 제도인 '해저드 리포팅(Hazard Reporting)' 부문 최우수상을 받았다.
양사는 앞서 지난 26일부터 일주일간 '세이프티 위크(Safety Week)'를 운영했다. 대한항공 부산 테크센터의 안전 결의대회를 시작으로 여객, 화물, 객실, 정비 등 주요 업무 현장에서 맞춤형 안전 활동과 참여형 캠페인을 진행했다.
대한항공 관계자는 "안전 경영 의지를 표명하고 전사적 안전 공감대를 형성하는 뜻깊은 자리였다"며 "안전 문화 관련 캠페인을 지속해 임직원들의 유대감 형성에 기여하고 통합 안전 문화의 기반을 마련해 나갈 것"이라고 말했다.
한편 대한항공은 지난 2023년부터 매년 10월 마지막 주 금요일을 '세이프티 데이'로 지정하고 전사적인 안전 문화 확산 활동을 이어오고 있다.
heoneykim@newspim.com