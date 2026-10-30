효성중공업, 독일 지멘스와 디지털 전력망·AI 데이터센터 솔루션 협력

AI 핵심 요약beta
- 효성중공업은 30일 지멘스와 디지털 전력망 협약을 체결했다
- 양사는 디지털 자산관리와 변전소 등 3개 분야 협력을 추진한다
- AI 진단과 에너지관리 기술을 결합해 데이터센터 솔루션을 개발한다
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디지털 변전소·반도체 변압기 기반 데이터센터 솔루션 공동 개발
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= 효성중공업이 독일 지멘스와 손잡고 디지털 전력망과 인공지능(AI) 데이터센터 솔루션 사업 확대에 나선다. 양사의 전력기기와 디지털 기술을 결합해 글로벌 전력 인프라 시장에서 경쟁력을 강화한다는 구상이다.
효성중공업은 30일 서울 그랜드 인터컨티넨탈 파르나스에서 지멘스와 디지털 전력 인프라 및 데이터센터 솔루션 협력을 위한 글로벌 전략적 파트너십 협약(GSPA)을 체결했다고 밝혔다.
이날 협약식에는 김정관 산업통상부 장관, 스테판 루앙호프 독일 연방경제에너지부 정무차관, 우태희 효성중공업 대표이사, 정하중 한국지멘스 대표이사 등이 참석했다.
이번 협약에 따라 양사는 디지털 자산관리 기술과 디지털 변전소, 데이터센터 통합 전력 솔루션 등 3개 분야에서 중장기 협력을 추진한다.
우선 초고압부터 중·저압까지 전력설비를 통합 관리하는 진단체계를 구축한다. 효성중공업의 AI 기반 전력설비 진단 시스템 '아머 플러스(ARMOUR+)'와 지멘스의 클라우드 기반 배전망 관리 플랫폼 '일렉트리피케이션 X(Electrification X)'를 연동하는 방식이다.
이를 통해 전력설비의 이상 징후와 잔여 수명을 예측하고, 전력 흐름을 실시간으로 관리해 정전 사고를 예방한다는 계획이다. 향후 전력 부하 관리와 제어 보안 기능까지 통합한 디지털 플랫폼 사업도 추진한다.
디지털 변전소 분야에서는 효성중공업의 전력 계측 센서와 지멘스의 디지털 신호 변환 장치를 연계한다. 디지털 변전소는 기존 변전소보다 설비 설치 공간을 줄이고 운영 자동화 수준을 높일 수 있어 유럽과 중동을 중심으로 도입이 확대되고 있다.
AI 데이터센터 분야에서도 협력을 확대한다. 효성중공업의 차세대 전력변환 설비인 반도체 변압기(SST)에 지멘스의 에너지관리시스템(EMS)을 결합해 데이터센터의 전력 운영 효율을 높이는 통합 솔루션을 개발할 계획이다.
우태희 효성중공업 대표이사는 "양사의 핵심 기술을 결합해 전력기기 공급을 넘어 디지털 전력망과 AI 데이터센터 운영 전반을 아우르는 글로벌 토털 솔루션 파트너로 도약하겠다"고 말했다.
정하중 한국지멘스 대표이사는 "효성중공업의 전력 인프라 역량과 지멘스의 디지털 기술을 결합해 디지털 전력 인프라와 데이터센터 분야에서 고객 가치를 높이고 새로운 성장 기회를 함께 창출해 나가겠다"고 밝혔다.
heoneykim@newspim.com