파리바게뜨, 마닐라 공항에 두 번째 매장…현지 점포 9곳으로 확대

AI 핵심 요약beta
- 파리바게뜨는 30일 필리핀 마닐라 공항 제2터미널에 매장을 열었다.
- 신규점은 24시간 운영하며 빵과 샌드위치 등 다양한 메뉴를 판매한다.
- 이번 출점으로 필리핀 매장은 9곳으로 늘고 공항 사업을 확대했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 파리바게뜨가 필리핀 마닐라 공항에 두 번째 매장을 열고 소비자 접접을 확대한다.
파리바게뜨는 마닐라 니노이 아키노 국제공항(Ninoy Aquino International Airport·NAIA) 제2터미널에 신규 점포를 열었다고 30일 밝혔다. 이번 출점으로 필리핀에서 운영하는 매장은 9곳으로 늘었다.
신규점은 제2터미널 2층 출국장 상업시설 구역에 들어섰다. 필리핀항공과 에어아시아 필리핀 등의 국내선 승객이 이용하는 터미널로, 마닐라에서 세부 등 주요 도시와 휴양지로 이동하는 수요를 겨냥했다.
매장은 휴무 없이 24시간 문을 연다. 빵과 페이스트리, 샌드위치, 샐러드에 식사 대용 다이닝 메뉴를 더해 시간대와 방문 목적에 따라 상품을 고를 수 있도록 했다.
NAIA는 지난해 약 5200만 명이 이용하며 역대 최대 여객 실적을 기록한 필리핀의 대표 관문이다. 파리바게뜨는 지난해 10월 제3터미널에 현지 첫 공항 매장을 낸 이후 제2터미널로 영업 기반을 넓혔다.
필리핀 사업은 2024년 4월 '몰 오브 아시아(Mall of Asia)점' 개점과 함께 시작했다. 이후 대형 쇼핑몰 위주로 매장을 늘렸으며, 최근에는 마카티 업무지구의 글로리에타점을 열고 상권을 다변화하고 있다.
파리바게뜨는 동남아시아 사업을 뒷받침할 생산·운영 기반도 정비하고 있다. 올해 2월 싱가포르 전체 매장이 싱가포르 이슬람종교위원회(MUIS)의 할랄 인증을 받았고, 5월에는 인도네시아 전 매장의 인증을 마쳤다. 지난해에는 말레이시아 조호르에 할랄 인증 생산센터를 준공했다.
nrd@newspim.com