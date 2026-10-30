한전KDN, 감사 전문성 강화 나선다…안전·법률 등 6개 분야 전문가 위촉

AI 핵심 요약beta
- 한전KDN은 30일 감사자문위원회 외부 전문가 6명을 새로 위촉했다.
- 신규 위원들은 안전·내부통제 등 6개 분야에서 2년간 자문했다.
- 한전KDN은 AI 기반 예방감사와 내부통제 체계 구축을 강화했다.
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인공지능 기반 예방감사·내부통제 체계 강화
[세종=뉴스핌] 김하영 기자 = 한전KDN이 감사 전문성을 높이고 인공지능(AI) 기반 예방감사 체계를 강화하기 위해 외부 전문가 6명을 새롭게 위촉했다.
한전KDN은 30일 서울 강동구 서울본부 회의실에서 신규 감사자문위원회 위촉식을 개최했다고 밝혔다.
감사자문위원회는 외부 전문가의 의견을 바탕으로 자체 감사업무의 전문성과 감사 품질을 높이기 위한 기구다.
이번 개편에서는 안전과 내부통제, 인공지능 정보기술, 법률, 회계, 노무 등 6개 분야의 전문가를 신규 위원으로 위촉해 자문 범위를 확대했다.
새롭게 위촉된 위원 6명은 앞으로 2년간 활동하며 감사 제도 개선과 예방감사 체계 구축 등에 대한 자문을 맡는다.
한전KDN은 자문위원회의 의견을 바탕으로 자체 감사 품질을 높이고, 인공지능을 활용한 예방적 내부통제 관리체계 구축에도 속도를 낼 방침이다.
한경남 한전KDN 상임감사는 "자문위원회에서 제시된 의견을 현업에 충실히 반영함으로써 국민에게 신뢰받는 투명한 공기업으로서 한전KDN의 위상을 더욱 공고히 하겠다"고 말했다.
gkdud9387@newspim.com