츠베레프, 생애 첫 테니스 랭킹 1위 등극 예고…신네르·알카라스 제쳐

AI 핵심 요약beta
- 츠베레프는 30일 ATP 빈 대회 8강에 올라 세계 1위를 확정했다.
- 다음 달 3일 발표 랭킹에서 독일 선수로는 두 번째 정상에 오른다.
- 츠베레프는 올해 연말 1위와 64승16패 기록도 함께 확정했다.
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[서울=뉴스핌] 유다연 기자=알렉산더 츠베레프(독일)가 처음으로 남자프로테니스(ATP) 세계랭킹 1위에 오른다.
츠베레프는 30일(한국시간) 오스트리아 빈에서 열린 ATP 투어 에르스테 뱅크 오픈 단식 2회전에서 탈론 그릭스푸어(네덜란드)를 물리치고 8강에 올라 1위 등극을 예약했다.
이날 ATP는 츠베레프가 다음 달 3일 발표되는 세계랭킹에서 1위에 오른다고 밝혔다. 이번 등극으로 츠베레프는 1973년 ATP랭킹 탄생 후 역대 1위에 오르는 30번째 선수가 된다.
독일 남자 선수가 세계 1위에 오르는 건 1991년 1월 28일 정상에 선 보리스 베커 이후 츠베레프가 두 번째다.
츠베레프는 "매우 특별하다. 세계 정상에 있다는 느낌은 놀랍다. 우승하는 것과는 다르지만, 새 랭킹이 나올 때 내 이름 옆에 '1위'가 붙는다는 걸 아는 건 정말 특별한 느낌"이라고 소감을 남겼다.
지난 4월 13일부터 직전 1위 자리를 지켰던 얀니크 신네르(이탈리아)는 2위로 내려간다.
츠베레프는 올해 연말 랭킹 1위도 확정했다. 또 29세 6개월인 츠베레프는 역대 두 번째로 많은 나이에 처음 세계 1위에 오르는 선수가 된다. 역대 최고령 기록은 1974년 30세의 나이로 처음 1위에 오른 존 뉴컴(호주)이 갖고 있다. 츠베레프는 처음 세계 2위에 오른 지 4년여 만에 마침내 정상에 서게 됐다.
연초만 해도 신네르나 카를로스 알카라스(스페인) 외의 선수가 세계랭킹 1위에 오르는 건 상상하기 어려운 일이었다. 하지만 둘이 올해 상당 기간 부상으로 결장하고, 츠베레프가 프랑스오픈에 이어 US오픈까지 우승을 차지해 반전을 만들었다. 이후 윔블던에서 준우승했고, 호주오픈에서는 4강에 올랐다.
그랜드슬램 대회에서 모두 4강 안에 든 츠베레프는 마드리드 대회에서도 준우승을 차지했다.
호성적을 낸 츠베레프는 올 시즌 64승 16패를 기록 중이다. 그 외에 올 시즌 50승 고지를 밟은 선수는 다닐 메드베데프(러시아)뿐이다.
츠베레프는 통산 ATP 파이널스 2회, 메이저대회 2회, 마스터스 1000시리즈 7회 우승을 차지했다. 지난 2020 도쿄 올림픽 금메달도 하나 있다.
현역 선수 중 세계 1위 경험자는 츠베레프, 신네르, 알카라스, 메드베데프, 노바크 조코비치(세르비아) 5명으로 늘었다.
willowdy@newspim.com