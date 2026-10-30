대전동부교육청, 내년 영재교육 대상자 340명 모집

AI 핵심 요약beta
- 대전동부교육지원청은 30일 2027학년도 영재교육 대상자를 모집했다.
- 지역공동 영재학급과 글로벌영재교육원에서 총 340명을 선발한다.
- 초등 4·5학년과 중 1·2학년은 2~13일 GED에서 지원한다.
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[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 대전동부교육지원청이 수학·과학·정보·발명 등 다양한 분야에서 재능을 가진 학생을 선발해 맞춤형 영재교육을 제공한다.
30일 동부교육지원청에 따르면 지역공동 영재학급과 대전동부글로벌영재교육원에서 '2027학년도 영재교육' 대상자를 모집한다.
선발 인원은 지역공동 영재학급 12개교 12학급과 대전동부글로벌영재교육원 5학급을 합쳐 총 340명이다. 교육 분야는 발명, 수학, 과학, 정보, 통합·융합 등으로 구성된다.
지원 대상은 현재 초등학교 4·5학년과 중학교 1·2학년 학생이다. 학생들은 학년별 지원 자격을 확인한 뒤 자신의 소질과 적성에 맞는 분야를 선택해 지원하면 된다.
지원서 접수는 다음 달 2~13일 영재교육종합데이터베이스(GED) 홈페이지에서 진행한다. 교사 관찰과 추천은 같은 달 17일까지다.
동부교육지원청은 공정하고 투명한 선발 절차를 거쳐 학생들의 적성과 잠재력에 맞는 영재교육 기회를 제공할 계획이다.
조진형 교육장은 "영재교육은 학생들이 지닌 가능성을 발견하고 창의적인 융합 인재로 성장하는 기회"라며 "학생들이 자신의 잠재력을 키우고 새로운 배움에 도전할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com