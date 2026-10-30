현대글로비스, 3분기 영업익 5665억원…역대 분기 최대 실적

AI 핵심 요약beta
- 현대글로비스가 30일 물류·해운 성장으로 역대 최대 실적을 기록했다.
- 3분기 매출은 9조536억원, 영업이익은 5665억원으로 증가했다.
- 유통 부문은 매출이 늘었지만 수익성 악화로 영업이익이 감소했다.
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[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= 현대글로비스가 올해 3분기 물류·해운 사업의 성장에 힘입어 역대 최대 분기 실적을 달성했다.
현대글로비스는 30일 공시를 통해 3분기 연결기준 매출 9조536억원, 영업이익 5665억원을 기록했다고 밝혔다. 전년 동기 대비 각각 23.1%, 8.1% 증가한 수치다.
매출과 영업이익 모두 역대 분기 최대 규모다. 고운임 비계열 사업 확대와 원가 효율성 개선이 실적 성장을 이끌었다.
사업 부문별로 보면 물류 부문은 매출 2조9502억원, 영업이익 2233억원을 기록했다. 전년 동기 대비 각각 17.9%, 19.6% 증가했다. 북미 지역을 중심으로 해외 물류 물동량이 늘어난 데다 우호적인 컨테이너 운임 시황이 실적 개선에 기여했다.
해운 부문은 매출 1조8137억원, 영업이익 2279억원으로 전년 동기 대비 각각 37.1%, 16.6% 증가했다. 대규모 선대를 기반으로 현대자동차그룹 외 비계열 고객사 대상 영업을 확대하고 선대 운영 효율성을 높인 것이 주효했다.
유통 부문은 매출 4조2897억원, 영업이익 1153억원을 기록했다. 매출은 전년 동기 대비 21.5% 증가했지만 영업이익은 18.7% 감소했다.
신흥국 기술지원 조립공장으로 향하는 반조립제품(CKD) 수출이 늘면서 매출 성장을 견인했다. 다만 비철금속 시황 둔화와 원화 강세 등의 영향으로 트레이딩 사업의 수익성이 악화하면서 영업이익은 감소했다.
현대글로비스 관계자는 "고객이 신뢰할 수 있는 글로벌 공급망 파트너로서 역할을 다하며 안정적으로 수익을 창출해 나가겠다"며 "이를 기반으로 지속 가능한 기업가치 제고 노력도 이어가겠다"고 말했다.
heoneykim@newspim.com