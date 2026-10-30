메모리칩과 스마트폰 가격 급등하자 中 중고 폰 판매 불티

AI 핵심 요약beta
- 중국 소비자들이 30일 메모리값 상승에 중고폰을 선택했다
- 선전 화창베이 중고폰 판매량이 전년보다 80% 이상 증가했다
- 신제품 가격 상승과 중고폰 가격 방어가 거래 활성화를 이끌었다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 메모리 반도체 가격 상승으로 스마트폰 신제품 가격이 오르면서 중국 중고 스마트폰 시장이 때아닌 호황을 누리고 있다. 신
제품 구매 부담이 커진 소비자들이 상대적으로 저렴한 중고 제품으로 눈을 돌리는 데다, 메모리 가격 상승 여파로 중고폰 가격까지 강세를 보이면서 거래가 활발해지고 있다. 반면 신규 스마트폰 매장의 경우 판매량이 절반 이하로 뚝 떨어졌다.
중국 관영 CCTV에 따르면 올해 들어 중고 스마트폰 거래가 시장의 주요 성장 분야로 부상했다. 특히 중국 최대 전자제품 유통시장인 광둥성 선전 화창베이에서는 중고폰 판매가 급증하고 있다.
화창베이의 한 중고 스마트폰 매장은 최근 문을 열자마자 제품을 사려는 소비자들로 붐볐다. 정가가 3000위안(약 60만원)에 가까운 스마트폰을 1399위안에 구매할 수 있어 가족에게 선물할 제품을 구입하기 위해 다른 지역에서 찾아오는 고객도 있다.
현지 판매업자 우지웨이는 통상 매년 9~10월은 주요 제조사들이 신제품을 집중 출시하면서 소비자들이 기존 스마트폰을 처분하고 새 제품으로 교체하는 중고폰 회수 성수기라고 설명했다. 하지만 올해는 중고폰을 내놓는 사람뿐 아니라 구매하려는 소비자도 크게 늘었다.
실제 해당 매장의 9월 초 이후 중고 휴대폰 판매량은 전년 동기 대비 80% 이상 증가했다. 화창베이의 여러 중고폰 판매점은 올해 매출이 두 배로 늘어난 것으로 전해졌다.
CCTV는 시장조사기관 통계에서도 중고 휴대폰 시장의 성장세가 뚜렷히 확인되고 있다고 전했다. 올해 1~3분기 중국 중고 스마트폰 시장은 신제품 시장보다 빠른 성장세를 기록했다. 특히 생애주기 평균 판매가격이 4000위안 이상인 고가 제품이 전체 거래의 68% 이상을 차지해 시장 성장을 주도했다.
중고폰 인기는 신제품 가격 인상에 따른 대체 수요뿐 아니라 제품의 가격 방어력 강화와도 관련이 있다. 일반적으로 스마트폰은 출시 후 시간이 지날수록 가격이 하락하며, 인기 모델도 1년 안에 가격이 20%가량 떨어지는 경우가 흔하다. 그러나 올해는 메모리 반도체 가격 상승으로 중고폰 가격도 오히려 강세를 보이고 있다.
대표적으로 애플의 아이폰15 프로 맥스는 지난해 중고 시세가 3000위안대로 떨어졌지만 최근에는 4000위안대로 다시 상승했다. 중고폰을 구매한 뒤 되팔 때 손실이 줄어들 수 있다는 기대도 소비자들의 구매를 자극하고 있다.
최근 출시된 신제품도 중고 시장에서 인기를 끌고 있다. 개봉만 했거나 외관 상태가 거의 새것과 같은 제품은 신제품보다 500~1000위안 저렴해 가성비를 중시하는 소비자들의 선호도가 높다. 수요가 늘면서 판매업자들도 인기 모델 확보를 위해 중고폰 매입에 적극 나서고 있다.
업계에서는 메모리 반도체 가격 상승이 신제품 가격을 끌어올리고 중고폰의 가격 경쟁력과 보존 가치를 높이는 연쇄 효과를 낳고 있다고 분석한다. 중국 중고 스마트폰 거래는 전통적인 소비 성수기인 춘제(설)까지 증가세를 이어갈 것으로 전망된다.
[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원 chk@newspim.com