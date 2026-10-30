기후부, 해상풍력 속도…하반기 2.2GW 보급

AI 핵심 요약beta
- 정부가 30일 하반기 해상풍력 2.2GW 경쟁입찰을 공고했다
- 올해 해상풍력 입찰 규모를 총 4GW로 확대했다
- 고정식 1.7GW와 부유식 0.5GW 물량을 배정했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
고정식 1.7GW·부유식 0.5GW
올해 입찰물량 총 4GW 규모
[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 정부가 해상풍력 보급에 속도를 높이고 있다.
올해 하반기에 2.2GW 규모를 추가로 보급해 올해 총 4GW를 확대할 방침이다.
기후에너지환경부(장관 김성환)는 2026년도 하반기 해상풍력 고정가격계약 경쟁입찰을 30일 오전 한국에너지공단 누리집을 통해 공고했다.
이번 경쟁입찰은 지난 6월 '해상풍력 중장기 입찰 로드맵' 발표 이후 첫 입찰이다. 상반기 1.8GW 내외에 이어 하반기에 2.2GW 내외의 물량을 공고하게 됐다. 이를 통해 올해는 해외 해상풍력 선도국 수준인 4GW 규모의 입찰시장을 운영한다(그림 참고).
지난 8월 한국풍력산업협회와 한국에너지공단이 실시한 사전 수요 조사를 토대로 유효 경쟁률을 확보하는 범위에서 입찰 물량이 정해졌다. 입찰 상한가격의 경우 국내·외 해상풍력 균등화발전비용(LCOE) 변동률 전망치, 환율 등 대외 시장 여건 변화 등을 고려해 일부 조정됐다.
로드맵에서 제시한 바와 같이 2026년 입찰 물량 4GW를 공고해 예년 대비 입찰 물량을 큰 폭으로 늘림으로써 규모의 경제를 제고하고 투자 예측 가능성을 높이는 한편, 입찰 상한가격도 상반기 대비 일부 조정해 국내 해상풍력 사업 발전단가의 단계적 인하에도 주안점을 두었다.
올해 하반기 해상풍력 경쟁입찰의 총 입찰공고 물량은 2200MW 내외로 고정식 해상풍력 1700MW 내외, 부유식 해상풍력 500MW 내외를 각각 공고하며, 상반기와 동일하게 3가지 트랙(고정식 일반, 고정식 공공, 부유식 일반)을 개설한다.
먼저, 고정식 해상풍력 입찰공고 물량은 총 1,700MW 내외이며, 이 중 일반 입찰공고 물량은 1,400MW 내외, 공공주도형 입찰공고 물량은 300MW 내외다.
공공주도형 입찰 시장의 경우 상반기와 동일하게 공공기관이 일정 지분 이상 참여토록 해 사업 이행 안정성과 주민 수용성을 높이고, 핵심 기자재에 대한 국내 공급망 활용을 유도하여 국내 해상풍력 산업의 경쟁력 강화에 기여할 수 있도록 했다.
부유식 해상풍력의 입찰공고 물량은 500MW 내외다. 부유식 해상풍력은 전 세계적으로 보급 초기 단계인 만큼, 우리나라가 강점인 제조 경쟁력을 살려 미래 공급망을 선점하고 국내 해상풍력 보급 기반을 안정적으로 유지할 수 있도록 상반기에 이어 하반기에도 입찰 시장을 운영한다.
입찰 상한가격은 국내·외 해상풍력 균등화발전비용(LCOE) 변동률 전망치, 환율 등 대외 시장 여건 변화, 입찰 경쟁률 등을 종합적으로 고려해 상반기 대비 일부 조정됐다. 고정식 해상풍력의 상한가격은 168.937원/kWh이며, 부유식 해상풍력의 상한가격은 174.003원/kWh으로 각각 올해 상반기 상한가격 대비 1.34%, 0.63% 인하됐다.
정부는 올해 로드맵에 기반한 안정적인 입찰 물량 공급을 통해 규모의 경제 실현을 추진하는 한편, ▲해상풍력 공동접속설비 확대, ▲항만·선박 등 인프라 확충, ▲인·허가 및 금융 지원, ▲계획 입지 도입 등 다각적인 지원 시책도 속도감 있게 추진함으로써 해상풍력 보급 활성화에 총력을 다할 계획이다.
기후부 관계자는 "차기 경쟁입찰에서는 해상풍력 고정가격계약 기간을 20년에서 25년으로 연장하는 방안을 적극 검토하는 등 국내 해상풍력 사업 리스크를 최소화할 수 있도록 지속적으로 제도를 개선해 나갈 방침"이라고 밝혔다.
2026년도 하반기 해상풍력 경쟁입찰 관련 자세한 내용은 한국에너지공단 누리집에 게시된 공고문을 참고하면 된다.
dream@newspim.com