신한투자증권, 공모주 플랫폼 '일육공(160)' 제휴 기념 예수금 이자 혜택

AI 핵심 요약beta
- 신한투자증권은 30일 일육공 신규 계좌 고객 대상 행사를 진행했다
- 고객이 50만원 입금하면 6개월간 최대 연 7.45% 이자를 받는다
- 행사는 12월 20일까지 진행되며 투자일임계약 등이 필요하다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 신한투자증권은 오는 12월 20일까지 '일육공'(160) 신규 계좌개설 고객에게 예수금 이자 혜택을 제공하는 이벤트를 진행한다고 밝혔다.
30일 신한투자증권에 따르면 일육공은 우량 공모주를 AI가 선별해주고, 선별된 공모주의 청약부터 매도까지 지원해주는 서비스를 제공하는 플랫폼이다. 고객은 제휴 증권사 계좌를 연결해 공모주 자동투자 관련 서비스를 이용할 수 있다.
이벤트는 일육공 앱에서 신한투자증권 계좌를 개설하고 투자일임계약과 주문대리인 등록을 마친 고객을 대상으로 한다. 이벤트 기간 해당 계좌에 50만원을 입금하면 6개월간 최대 연 7.45%의 예수금 이자를 받을 수 있다.
최대 연 7.45%는 이벤트 금리 연 5%와 CMA 금리 연 2.45%를 합산한 수치다. 이벤트 금리는 예수금 50만원까지 적용되며, 50만원을 초과하는 금액에는 CMA 금리만 적용된다. CMA 금리는 시장 상황과 회사 정책에 따라 바뀔 수 있으며, 별도 예수금 한도는 없다.
신한투자증권 관계자는 "일육공 앱에서 새롭게 신한투자증권 계좌를 개설한 고객들이 예수금 이자 혜택도 받을 수 있도록 이벤트를 마련했다"며 "앞으로도 다양한 제휴 서비스를 통해 고객 혜택을 넓혀 가겠다"고 말했다.
일육공 관계자는 "공모주 투자에 관심 있는 고객들이 보다 편리하게 서비스를 이용할 수 있도록 신한투자증권과 함께 이번 이벤트를 준비했다"며 "앞으로도 투자자들에게 실질적인 혜택을 제공할 수 있는 서비스를 지속적으로 선보일 예정"이라고 전했다.
rkgml925@newspim.com