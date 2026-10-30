대전시, 내달부터 국회캠프 운영…국비 추가 확보 총력

AI 핵심 요약beta
- 대전시는 30일 다음달부터 국회캠프를 운영해 내년도 국비 확보에 나선다고 밝혔다.
- 국회캠프는 국회 예산안 심사에 대응하며 반영 사업 예산 확보와 증액을 추진한다.
- 대전시는 내년도 국비 목표액을 전년보다 5% 늘어난 5조406억원으로 설정했다.
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[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전시는 다음달부터 국회캠프를 운영하고 내년도 국비 확보에 나선다고 30일 밝혔다.
국회캠프는 대전시 국비팀이 국회에 상주하며 상임위원회와 예산결산특별위원회의 예산안 심사에 대응하는 조직이다.
대전시는 대외협력본부, 국회협력관과 협력해 정부 예산안에 반영된 사업의 예산을 확보하고 미반영되거나 일부 반영된 사업의 증액을 추진할 계획이다.
주요 증액 건의 사업은 국가반도체 종합연구소 5억 원, 온통대전 연계 생활경제 AI플랫폼 구축 50억 원, 공공어린이 재활병원 운영비 25억 1000만 원, 외삼~유성BRT 연결 호남지선 통과 지하차도 28억 5000만 원 등이다.
또 충청권 광역철도 1단계 건설 194억 원, 혁신신약 연구개발 가속화 플랫폼 구축 14억 원, 융복합특수영상 콘텐츠 클러스터 구축 51억 원, 법동 소류지 통과박스 연결도로 개설 14억 4000만 원 등도 포함됐다.
박연병 대전시 행정부시장은 "지역 정치권과 협력해 내년도 국비 추가 확보에 최선을 다하겠다"고 말했다.
한편 대전시는 내년도 국비 확보 목표액을 전년보다 5% 증가한 5조 406억 원으로 설정했다. 지난 4월까지 세 차례 국비 발굴 사업 보고회를 개최했으며 중앙부처와 기획예산처, 국회 등을 대상으로 국비 확보 활동을 진행해 왔다.
nn0416@newspim.com