한화투자증권, 美 블록체인 인프라 기업 체인링크와 전략적 파트너십 체결

AI 핵심 요약beta
- 한화투자증권은 30일 체인링크와 디지털자산 플랫폼 구축 협약을 맺었다.
- 체인링크 데이터·블록체인 연결 기술을 플랫폼 인프라로 채택했다.
- 양사는 실물자산 토큰화와 기관용 온체인 인프라 구축을 추진한다.
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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 한화투자증권은 30일 체인링크(Chainlink)와 글로벌 디지털자산 플랫폼 구축을 위한 전략적 파트너십을 맺었다고 밝혔다.
한화투자증권에 따르면 체인링크는 미국에 본사를 두고 있으며, 실시간 금융 데이터를 블록체인 시스템으로 전달하고 각기 다른 블록체인을 연결하는 글로벌 인프라 기업이다.
전 세계 주요 금융기관과 디지털자산 기업은 자산 가치를 투명하게 검증하고 네트워크 간 자산을 안전하게 주고받기 위해 체인링크의 기술을 활용하고 있다.
한화투자증권은 이번 전략적 파트너십을 통해 체인링크의 '데이터 표준 기술'과 '블록체인 간 연결 기술(Cross-Chain Interoperability Protocol·CCIP)'을 구축 중인 디지털자산 플랫폼의 인프라로 채택했다.
회사는 이를 바탕으로 우량 실물 자산을 토큰화해 글로벌 시장에서 유통하고, 자산 가치를 확인해 담보로 활용할 수 있는 기반을 구축할 예정이다. 네트워크마다 별도 연동을 구축하지 않고 한 번의 연결로 자산이 이동할 수 있는 환경도 제공한다.
양사는 구체적인 실행을 위해 실무협의체를 구성하고 ▲컴플라이언스·수탁 요건에 맞춘 기관용 온체인 인프라 및 커스터디 연동 체계 마련 ▲실물자산(RWA, Real-World Asset) 담보 활용을 위한 가치평가 및 준비금 검증 기준 수립 ▲국내 토큰증권 제도화에 맞춘 컴플라이언스·기술 표준 마련 등을 추진할 계획이다.
안인성 한화투자증권 디지털부문 부사장은 "체인링크는 우량 자산을 토큰화해 글로벌 시장에서 발행·유통하고 담보로 활용하는 새로운 금융 시장을 함께 열어갈 핵심 전략 파트너"라며 "한화투자증권은 이번 협력을 통해 국내와 글로벌을 잇는 RWA 시장을 만들어 가겠다"고 말했다.
rkgml925@newspim.com