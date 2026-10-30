[프로필] SK㈜ 사장에 김선혁 SKC 전략부문장…'포트폴리오 리밸런싱' 과제

AI 핵심 요약beta
- SK그룹은 30일 김선혁 SKC 전략부문장을 SK㈜ 담당 사장으로 승진시켰다.
- 김 사장은 SKC와 SK㈜에서 사업 포트폴리오 재편과 리밸런싱을 주도했다.
- SK㈜는 장용호 대표 유임 아래 포트폴리오 리밸런싱 마무리에 나섰다.
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지주사서 리밸런싱 조기 완수 과제 맡아
[서울=뉴스핌] 이승우 기자 = 김선혁 SKC 전략부문장이 사장으로 승진해 지주사 SK㈜로 자리를 옮긴다.
SK그룹은 2027년 사장단 인사에서 김 부문장을 SK㈜ 담당 사장으로 승진시켰다고 30일 밝혔다. SK㈜는 장용호 대표이사가 유임돼 중심을 잡고, 포트폴리오 관리 전문가인 김 사장이 그동안 추진해 온 포트폴리오 리밸런싱을 마무리하는 데 힘을 보탠다.
김 사장은 1973년생으로 고려대 경영학과를 졸업했다. 2020년 SKC BM혁신추진실장을 맡아 사업모델(BM) 혁신을 이끌었고, 2023년 BM혁신그룹장이 됐다.
2024년에는 SKC 포트폴리오매니지먼트(Portfolio Mgmt.) 부문장으로 회사의 사업 포트폴리오 재편을 주도했다. 같은 해부터 SK㈜ 밸류(Value) TF를 겸임하며 그룹의 리밸런싱 작업에도 참여했다. 2025년 SKC 전략부문장에 올랐고 SK㈜ 밸류 TF 업무도 맡았다.
SKC와 지주사를 오가며 사업 재편 실무를 맡아 온 경험이 이번 발탁으로 이어졌다는 평가다. SK그룹은 이번 인사에서 포트폴리오 리밸런싱을 조기에 매듭짓겠다는 방침을 밝혔다.
◆김선혁 SK㈜ 담당 사장 프로필
▲1973년생 ▲고려대 경영학과 졸업 ▲2020년 SKC BM혁신추진실장 ▲2023년 SKC BM혁신그룹장 ▲2024년 SKC 포트폴리오매니지먼트 부문장 겸 SK㈜ Value TF ▲2025년 SKC 전략부문장 겸 SK㈜ Value TF ▲2027년 SK㈜ 담당 사장
raul1649@newspim.com