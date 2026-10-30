미래에셋투자와연금센터, 연금투자자를 위한 절세 가이드 발간

AI 핵심 요약beta
- 미래에셋투자와연금센터는 30일 연금 세금상식 책자를 발간했다
- 책자는 납입·운용·인출 단계별 절세 방법과 실천 지침을 담았다
- 퇴직연금 절세 전략과 투자자들의 실제 세금 고민도 함께 소개했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 미래에셋투자와연금센터는 30일 '연금투자자들이 반드시 알아야 할 최소한의 세금상식'을 발간했다고 밝혔다.
미래에셋투자와연금센터에 따르면 연금계좌로 노후를 준비하는 투자자는 빠르게 늘고 있지만, 세액공제를 받는 데서 활용이 멈추는 경우가 적지 않다.
연금계좌는 납입 시 세액공제뿐 아니라 운용과 인출 단계에서도 절세 혜택을 갖춘 계좌로, 연금자산을 장기로 키우면서 본연의 기능까지 제대로 활용해야 노후자산을 만들고 쓰는 전 과정에서 유리한 선택을 할 수 있다.
다만 세법은 어렵고 조항도 많아, 기존 도서들은 제도와 세법 체계를 설명하는 데 초점을 둔 경우가 많았고 투자자가 자신의 상황에 적용하기는 쉽지 않았다고 회사 측은 강조했다.
이에 이번 책자는 현장에서 투자자를 상담해 온 미래에셋증권 세무사들이 직접 집필해, 연금투자자들이 실제로 겪는 세금 고민과 질문을 바탕으로 바로 실행할 수 있는 Action Plan 중심의 행동 지침으로 구성했다. 현장의 실제 질문을 담았다.
책자는 연금계좌 이용 단계에 따라 세 개 파트로 구성했다. PART 1 '연금계좌 납입 시 절세혜택'에서는 돈을 넣는 단계에서 놓치기 쉬운 세제 혜택과 과세이연의 장기적 효과 등을, PART 2 '연금계좌 운용 및 인출'에서는 장기 운용과 수령 시 반드시 고려해야 할 세금 문제를 다뤘다. PART 3 '퇴직연금'에서는 경영성과급 수령, 중간정산 세액정산 등을 중심으로 직장인 퇴직금 절세 5계명을 정리했다.
미래에셋투자와연금센터는 유튜브 채널인 미래에셋투자와연금TV에 책 소개 영상을 공개하고, 책자 증정 이벤트도 진행할 예정이다.
오은미 미래에셋투자와연금센터 팀장은 "연금계좌는 납입 시 혜택을 넘어 인출할 때까지 제대로 활용해야 한다"며 "납입, 운용, 인출 단계마다 투자자들이 실제로 부딪히는 세금 문제를 담으려 했다"고 말했다.
rkgml925@newspim.com