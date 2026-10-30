폴라리스우노, 차세대 경량 가발용 신소재 'KTS' 개발 완료

AI 핵심 요약beta
- 폴라리스우노가 30일 차세대 경량 가발 소재 KTS 개발을 완료했다
- KTS는 중공형 원사로 무게를 줄이고 볼륨감과 컬 표현력을 강화했다
- 회사는 해외 고객사 샘플 테스트를 거쳐 상용화와 신규 매출을 추진한다
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해외 주요 고객사 샘플 테스트 진행
난연 고열사 이어 신제품 추가
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 글로벌 가발용 합성섬유 전문기업 폴라리스우노가 차세대 경량 가발용 신소재 'KTS(Korea Tangle Free Super Light)' 개발을 완료하고 글로벌 프리미엄 시장 공략에 나선다. 기존 주력 제품인 난연 고열사에 이어 경량성과 볼륨감을 강화한 신제품을 추가해 제품군을 확대하고 신규 매출 확보를 추진한다.
30일 폴라리스우노에 따르면 KTS는 회사가 20여 년간 축적한 중공형 폴리에스테르 원사 기술과 방사 기술을 적용한 제품이다. 원사 내부에 공간을 형성하는 중공(Hollow) 구조를 통해 무게를 줄이면서도 풍성한 볼륨감과 컬(Curl) 표현력을 구현했다. 엉킴을 최소화하고 빗질 편의성을 높여 다양한 헤어스타일에 적용할 수 있도록 설계했다.
폴라리스우노는 기존 난연 고열사와 KTS를 중심으로 고부가 제품군을 확대할 계획이다. 난연 고열사가 내열성과 난연 특성을 갖춘 제품이라면 KTS는 경량성과 볼륨감, 컬 형성 능력에 중점을 뒀다. 회사는 두 제품의 특성을 활용해 글로벌 가발 제조업체의 다양한 소재 수요에 대응한다는 방침이다.
해외 고객사를 대상으로 한 상용화 준비도 진행 중이다. 현재 주요 글로벌 고객사에서 KTS 샘플 테스트와 제품 적용 가능성을 검토하고 있으며, 일부 고객사로부터 구매 의향을 확인했다. 폴라리스우노는 고객사별 품질 평가와 공급 협의를 거쳐 실제 수주와 매출로 연결할 계획이다.
폴라리스우노 관계자는 "KTS는 20여 년간 축적한 중공형 원사 기술을 기반으로 경량성과 스타일 구현 능력을 강화한 차세대 제품"이라며 "해외 고객사의 구매 의향을 확인한 만큼 상용화를 적극 추진해 신규 매출 기반을 확보하겠다"고 말했다.
이어 "기존 난연 고열사와 KTS를 양대 제품군으로 육성해 글로벌 고객사의 다양한 수요에 대응할 계획"이라며 "지속적인 기술 개발과 고부가 제품 비중 확대를 통해 수익성을 높이고, 중장기적으로 기업가치와 주주가치 제고에 기여하겠다"고 밝혔다.
한편 폴라리스우노는 최근 브레이드용 원사가 미국 캘리포니아주 프로포지션 65 관련 안전성 평가 기준을 충족하는 결과를 확보했다. 회사는 이를 바탕으로 북미 시장 대응을 강화하는 한편 고기능성 신제품 개발과 글로벌 고객사 확대를 추진할 계획이다.
nylee54@newspim.com